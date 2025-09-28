Handelsakademie in Schulstadt mit Alleingang?

„Wir haben bisher keine Beschwerde erhalten und haben die Fahrpläne an die Schulend-Zeiten angepasst“, gab sich die NÖVOG zunächst ratlos. Später fand die Verkehrsgesellschaft aber heraus, dass sich in einer Schule tatsächlich die Schulaus-Zeiten geändert haben. „Auch wenn es bei uns keine Beschwerden gibt, kann es durchaus sein, dass einige Fahrgäste betroffen sind“, sagt Sprecher Georg Huemer.