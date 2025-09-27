Bergrettung Tirol: Palastrevolution gescheitert

Zwei Ereignisse haben zu dem Aufstand gegen die vor rund eineinhalb Jahren im Amt befindliche Landesleitung geführt. Zum einen wurde bei einem Hundekurs im Frühjahr 2025 eine Teilnehmerin sexuell belästigt. Den betroffenen Hundeführer hat man daraufhin aus der Bergrettung ausgeschlossen. Dazu hat die Landesleitung auch den Kursleiter, einen hochverdienten Bergretter und Hundeführer, aus der Bergrettung „verbannt“. Nicht, weil er selbst an diesem Übergriff beteiligt war – er hatte damit überhaupt nichts zu tun – , sondern weil er ihn verhindern hätte sollen.