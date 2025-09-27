Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Landesleitung bleibt

Bergrettung Tirol: Palastrevolution gescheitert

Tirol
27.09.2025 18:00
Die neue „alte“ Landesleitung der Bergrettung Tirol nach der Versammlung: Valentin ...
Die neue „alte“ Landesleitung der Bergrettung Tirol nach der Versammlung: Valentin Schiessendoppler, Peter Haidacher, Landesleiter Ekkehard Wimmer, Kathrin Puelacher und Maximilian Riml (v. links).(Bild: Birbaumer Christof)

80 Prozent von 85 Ortsstellen stimmten am Samstag in Telfs auf der außerordentlichen Landesversammlung gegen die Entlassung der aktuellen Landesleitung der Einsatzorganisation. Landesleiter Ekke Wimmer bleibt.

0 Kommentare

Es hatte nach einem regelrechten Aufstand ausgesehen. Zwölf der insgesamt 91 Ortsstellen der Tiroler Bergrettung hatten eine außerordentliche Landesversammlung in der Landesfeuerwehrschule in Telfs bewirkt. Im Vordergrund stand der Tagesordnungspunkt „Vertrauensabstimmung über die Entlassung der Landesleitung“ – nähere Infos dazu im Artikel unten. Auch ein Antrag auf Rücktritt der aktuellen Hundeleitung wurde gestellt. Er fand ebenfalls keine Mehrheit.

Die Landeszentrale der Bergrettung in Telfs.
Die Landeszentrale der Bergrettung in Telfs.(Bild: Birbaumer Christof)

Stefan Hochstaffl, Präsident der Bergrettung Österreich, hatte angeboten, interimistisch die Leitung der Tiroler Bergrettung zu übernehmen. Doch daraus wurde nichts. Das Ergebnis fiel für den Zillertaler und die anderen Antragsteller niederschmetternd aus.

Zitat Icon

Wir haben eine emotionale Diskussion von beiden Seiten erlebt. Jetzt blicken wir zuversichtlich in die Zukunft.

Ekkehard Wimmer, Landesleiter Bergrettung Tirol

Bild: SIMON FISCHLER

Landesleiter Ekkehard Wimmer hingegen war die Erleichterung am frühen Nachmittag anzusehen. „Wir haben eine emotionale Diskussion von beiden Seiten erlebt. Jetzt blicken wir zuversichtlich in die Zukunft“, sagte der Unterländer im Gespräch vor Ort mit der „Krone“. Auf die kritischen Ortsstellen werde man zugehen, umgekehrt erwarte man das aber auch. Mit Herausfordererer Hochstaffl habe es bereits einen Handshake gegeben, das Verhältnis sei gut. „Wenn man gestritten hat, kann man sich ja auch wieder zusammenraufen“, bemühte der bestätigte Landesleiter eine alte Tiroler Weisheit.

Delegierte der Ortsstellen am Weg zur Landesversammlung in Telfs.
Delegierte der Ortsstellen am Weg zur Landesversammlung in Telfs.(Bild: Birbaumer Christof)

Der Lawineneinsatz von Obergurgl sei schon vorher aufgeklärt gewesen, man wolle sich nun um eine gute Zusammenarbeit mit der Ortsstelle Obergurgl bemühen und Kontakt halten.

Der unterlegene Herausforderer Hochstaffl zeigte sich als fairer „Verlierer“. „Es handelt sich um einen demokratischen Prozess, das Ergebnis muss man akzeptieren“, sagte der Zillertaler. Allerdings bedauerte er, dass der Antrag auf Aufarbeitung aller strittigen Fragen durch einen Richter knapp abgelehnt worden sei. Und auch in anderen Punkten würden Fragen offen bleiben.

Deshalb ist es zum

Aufstand gekommen

Zwei Ereignisse haben zu dem Aufstand gegen die vor rund eineinhalb Jahren im Amt befindliche Landesleitung geführt. Zum einen wurde bei einem Hundekurs im Frühjahr 2025 eine Teilnehmerin sexuell belästigt. Den betroffenen Hundeführer hat man daraufhin aus der Bergrettung ausgeschlossen. Dazu hat die Landesleitung auch den Kursleiter, einen hochverdienten Bergretter und Hundeführer, aus der Bergrettung „verbannt“. Nicht, weil er selbst an diesem Übergriff beteiligt war – er hatte damit überhaupt nichts zu tun – , sondern weil er ihn verhindern hätte sollen.

Zum Vorfall in der Wattener Lizum kam dann noch eine Kontroverse beim Einsatz anlässlich eines Lawinenunglückes in Obergurgl – ebenfalls im März 2025. Der Ortsstellenleiter von Obergurgl, ein äußerst kompetenter Hundeführer und Bergretter, hätte einen Hubschrauber blockiert, weil er mit einem angeblich nicht geprüften Hund zum Einsatz flog. So lautete der Vorwurf. Der Mann legte daraufhin seine Funktion als Ortsstellenleiter zurück.

Die Gurgler Bergretter überlegen, die Ortsstelle aufzulösen und künftig mit einem – bereits gegründeten Verein – Menschen zu retten. Dies bestätigte gestern Bergretter Reinhard Scheiber aus Obergurgl.

Porträt von Peter Freiberger
Peter Freiberger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

In der Nacht auf Freitag sind in Schleswig-Holstein Drohnen gesichtet worden. Nun hat sich der ...
Das plant Deutschland
Dobrindt: „Sichtungen von Drohnen ernst nehmen“
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Ticker zum Nachlesen
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
Von links: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und US-Präsident Donald Trump haben sich ...
Trotz Konfliktpunkten
Trump: Erdogan leistet „hervorragende Arbeit“
Mobilität im Wandel
E-Mobility: Ist Europa fit für die Zukunft?
Neben den Stelzen wird der Kirchturm auch durch eine Stahlröhrenkonstruktion stabilisiert.
Wegen Bauprojekt
Im Zentrum Londons „schwebt“ plötzlich eine Kirche
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
124.305 mal gelesen
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Steiermark
„Viele haben uns angerufen und mit uns geweint“
111.594 mal gelesen
Evelin und Josef Grünwald haben Doris (re.) adoptiert. Dies wurde notwendig, als 2012 ans Licht ...
Steiermark
Als Babys vertauscht, nach 35 Jahren gefunden
110.037 mal gelesen
Jessica (links) und Doris haben sich gefunden. Die „Krone“ kennt ihre Geschichte. 
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
3244 mal kommentiert
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Innenpolitik
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
2762 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Außenpolitik
Meinl-Reisinger mit emotionaler Rede vor UNO
1291 mal kommentiert
Beate Meinl-Reisinger
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf