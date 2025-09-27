Betrüger kostete Logistikfirma über 100.000 Euro

Das Unternehmen aus Kufstein beauftragte vor gut zwei Wochen ein niederländisches Subunternehmen mit einem Frachtauftrag. Der Wert betrug mehr als 100.000 Euro. Nachdem das Subunternehmen die Ware zwei Tage später auflud und wenige Tage danach diese am Zielort anliefern sollte, brach der Kontakt ab.