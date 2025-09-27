Betrüger kostete Logistikfirma über 100.000 Euro

LIVE: SV Ried gegen den GAK
Einem enormen Betrug fiel eine Logistikfirma aus Kufstein zum Opfer. Die Firma beauftragte ein niederländisches Unternehmen mit einem Auftrag von mehr als 100.000 Euro. Daraufhin brach der Kontakt zur Firma ab.
Das Unternehmen aus Kufstein beauftragte vor gut zwei Wochen ein niederländisches Subunternehmen mit einem Frachtauftrag. Der Wert betrug mehr als 100.000 Euro. Nachdem das Subunternehmen die Ware zwei Tage später auflud und wenige Tage danach diese am Zielort anliefern sollte, brach der Kontakt ab.
Dem Tiroler Unternehmen entstand dadurch ein enormer Schaden. Mehr als 100.000 Euro beträgt dieser.
