Wimmer: „Das ganze Land, alle Fans wollen es!“

Weniger gut als das Nationalteam steht derzeit Wimmers Klub VfL Wolfsburg da – der Tabellen-14. trennte sich am Sonntag von Trainer Paul Simonis. „Der Anfang war ganz gut, aber dann sind wir in eine Negativspirale reingekommen. Ich weiß nicht, wie viel der Trainer dafür kann, doch wie wir zuletzt gespielt haben, war es sehr schlecht.“ Wimmer brachte es in dieser Spielzeit aufgrund einer Muskelverletzung und einer Erkrankung nur auf neun Einsätze für die „Wölfe“.