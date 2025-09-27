Bäder: Sommer übertaucht, Hoffnung ruht auf Winter

Es kann also sein, dass ein Bad voll ist, es aber woanders noch Platz gibt?

Ja. Es ist auch das Ziel der Bäderförderung, zu erfassen, welche Schule wohin fährt. Ein paar fahren wirklich an einem Hallenbad vorbei zum nächsten. Das hängt oft auch mit der Schwimmschule zusammen, die Bahnen reserviert hat.