Arbeiter von Generator eingeklemmt und verletzt

Ereignet hat sich der Unfall gegen 9.30 Uhr. Der 56-Jährige war auf einer Baustelle in Fieberbrunn mit Elektroinstallationsarbeiten beschäftigt. „Er wollte im Keller einen Generator auf einen Rollwagen überstellen“, heißt es von den Ermittlern. Dabei kippte das schwere Gerät zur Seite und klemmte den linken Unterschenkel des Mannes ein.