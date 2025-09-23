Vorteilswelt
Schrie um Hilfe

Arbeiter von Generator eingeklemmt und verletzt

Tirol
23.09.2025 15:00
(Bild: Birbaumer Christof)

Folgenschwerer Arbeitsunfall in Fieberbrunn im Tiroler Bezirk Kitzbühel am Dienstag! Ein Ungar (56) wurde von einem Generator eingeklemmt. Durch Hilfeschreie machte der Schwerverletzte auf sich aufmerksam. 

0 Kommentare

Ereignet hat sich der Unfall gegen 9.30 Uhr. Der 56-Jährige war auf einer Baustelle in Fieberbrunn mit Elektroinstallationsarbeiten beschäftigt. „Er wollte im Keller einen Generator auf einen Rollwagen überstellen“, heißt es von den Ermittlern. Dabei kippte das schwere Gerät zur Seite und klemmte den linken Unterschenkel des Mannes ein. 

Zitat Icon

Die Freiwillige Feuerwehr Fieberbrunn hob den Generator an und die Notärztin versorgte den Verletzten.

Ein Sprecher der Polizei

Mit Heli ins Krankenhaus 
Da sich der Arbeiter nicht mehr selbständig befreien konnte, schrie er um Hilfe. Andere Arbeiter setzten daraufhin die Rettungskette in Gang. „Die Freiwillige Feuerwehr Fieberbrunn hob den Generator an und die Notärztin versorgte den Verletzten.“ Anschließend wurde der 56-Jährige in das Krankenhaus nach Salzburg geflogen. 

Porträt von Manuel Schwaiger
Manuel Schwaiger
Tirol

