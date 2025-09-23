Mit Motorrad Pkw touchiert und schwer gestürzt

Ereignet hat sich der Unfall gegen 17.30 Uhr. Der 60-Jährige fuhr mit dem Auto auf der B186 in Sölden taleinwärts. „Bei Straßenkilometer 41 wollte er nach links einbiegen, während der 26-Jährige zur gleichen Zeit mit dem Motorrad talauswärts fuhr und dabei die rechte Heckseite des Pkw touchierte“, heißt es von der Polizei.