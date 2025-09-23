Mit Motorrad Pkw touchiert und schwer gestürzt

Im Krankenhaus endete die Ausfahrt mit dem Motorrad für einen Niederländer (26) im Tiroler Ötztal. Am Montag touchierte der Biker das Auto eines Einheimischen (60). Dadurch kam der 26-Jährige zu Sturz.
Ereignet hat sich der Unfall gegen 17.30 Uhr. Der 60-Jährige fuhr mit dem Auto auf der B186 in Sölden taleinwärts. „Bei Straßenkilometer 41 wollte er nach links einbiegen, während der 26-Jährige zur gleichen Zeit mit dem Motorrad talauswärts fuhr und dabei die rechte Heckseite des Pkw touchierte“, heißt es von der Polizei.
Bei dem Sturz zog sich der Niederländer Verletzungen unbestimmten Grades zu.
Schwerer Sachschaden an Fahrzeugen
In weiterer Folge kam der Niederländer zu Sturz und zog sich „Verletzungen unbestimmten Grades“ zu. Nach der Erstversorgung wurde er von der Rettung ins Krankenhaus Zams eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden.
