Musikalische Reise zwischen Licht und Schatten

Die Besonderheit, die Konzerte mit einem vielfältigen Rahmenprogramm zu begleiten, führt dabei dem Thema „Schatten und Licht“ gemäß zu einigen originellen Programmen. So gestaltet man mit dem Freilichtmuseum Stübing am 5. 10. einen Thementag, der neben vier Musikbeiträgen der Bedeutung des Lichts im Leben früherer Generationen nachspürt. Eine via offener Ausschreibung organisierte Lesung (15.10., „Omas Teekanne“) und Stadt-Rundgänge durch Licht und Schatten der Grazer Stadtgeschichte (19.10.) bilden weitere Veranstaltungen.