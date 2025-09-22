Weltmeister Haaser: „Das ist wirklich tragisch“

Weltmeister Raphael Haaser hat für die nahende Weltcup-Saison mehrere Pläne. „Priorität eins ist einmal, im Riesentorlauf ähnlich konstant zu werden wie im Super-G“, sagte der RTL-Sensationsweltmeister von Saalbach. Noch ist er im Weltcup sieglos: „Das zu ändern steht sicher auf der Liste“, meinte der Tiroler. „Dann ist ein weiteres Ziel, die Abfahrt in Angriff zu nehmen.“