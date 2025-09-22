Weltmeister Haaser: „Das ist wirklich tragisch“
Lässt ihn nicht los
Was Weltmeister Raphael Haaser nicht loslässt, was er für die kommende Saison plant und wer für ihn ein wilder Hund ist.
Weltmeister Raphael Haaser hat für die nahende Weltcup-Saison mehrere Pläne. „Priorität eins ist einmal, im Riesentorlauf ähnlich konstant zu werden wie im Super-G“, sagte der RTL-Sensationsweltmeister von Saalbach. Noch ist er im Weltcup sieglos: „Das zu ändern steht sicher auf der Liste“, meinte der Tiroler. „Dann ist ein weiteres Ziel, die Abfahrt in Angriff zu nehmen.“
