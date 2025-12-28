Der „Bunker“ wird jetzt zur 99ers-Festung!

Minusgrade draußen, doch in der Merkur Eisarena heizten die Fans ihren 99ers heute wieder ordentlich ein. Die Eishockey-Cracks bedankten sich für das zum zweiten Mal in Folge ausverkaufte Haus und die gute Stimmung mit einem 4:1-Erfolg im Spitzenspiel gegen Pustertal.
In dem auf der Tribüne schon in der 3. Minute Jubelstürme aufbrausten, als Nick Bailen die 99ers im Powerplay von der blauen Linie in Führung brachte. Das zweite Grazer Powerplay brachte zwar den Ausgleich (13., Lauridsen) für die Gäste. Aber Kilian Zündel (18.) sorgte kurz vor der ersten Pause wieder für klare Verhältnisse – mit seinem ersten Saisontor!
„Ich kann gar nicht beschreiben, wie groß meine Erleichterung ist“, sagte der Verteidiger. Sorgen mussten sich die ohnehin ersatzgeschwächten 99ers (es fehlten Hora, Swaney, Feldner und Koch) im zweiten Drittel machen, als Max Lagace nach 29 Minuten mit Kreislaufproblemen vom Eis musste.
Nico Wieser bewies aber, dass er einer der stärksten Backup-Tormänner der Liga ist: Die „Wölfe“ bissen sich bei allen 14 Schüssen die Zähne an ihm aus. Ein Konter von Marcus Vela (35.) brachte den wichtigen Zwei-Tore-Vorsprung, Michael Schiechl schupfte den Puck zum 4:1-Endstand über die gesamte Eisfläche ins leere Tor.
Der „Bunker“ wird allmählich zur Festung: Von den letzten neun Heimspielen wurden acht gewonnen. Dienstag geht’s allerdings nach Villach.
ICE Hockey League: 99ers – Pustertal 4:1 (2:1, 1:0, 1:0). Torfolge: 1:0 (3., PP) Bailen, 1:1 (13., SH) Lauridsen, 2:1 (18.) Zündel, 3:1 (35.) Vela, 4:1 (58., EN) Schiechl.
Weiters: Linz – Innsbruck 4:1, Salzburg – Ferencváros 5:1, VSV – Bozen 1:4, Laibach – Fehervar 5:0, Vienna – KAC 1:3.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.