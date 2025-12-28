Vorteilswelt
Acht Siege der Grazer

Der „Bunker“ wird jetzt zur 99ers-Festung!

Sport-Nachrichten
28.12.2025 20:24
Max Lagace musste nach 29 Minuten mit Kreislaufproblemen vom Eis.
Max Lagace musste nach 29 Minuten mit Kreislaufproblemen vom Eis.(Bild: GEPA)

Minusgrade draußen, doch in der Merkur Eisarena heizten die Fans ihren 99ers heute wieder ordentlich ein. Die Eishockey-Cracks bedankten sich für das zum zweiten Mal in Folge ausverkaufte Haus und die gute Stimmung mit einem 4:1-Erfolg im Spitzenspiel gegen Pustertal.

0 Kommentare

In dem auf der Tribüne schon in der 3. Minute Jubelstürme aufbrausten, als Nick Bailen die 99ers im Powerplay von der blauen Linie in Führung brachte. Das zweite Grazer Powerplay brachte zwar den Ausgleich (13., Lauridsen) für die Gäste. Aber Kilian Zündel (18.) sorgte kurz vor der ersten Pause wieder für klare Verhältnisse – mit seinem ersten Saisontor!

„Ich kann gar nicht beschreiben, wie groß meine Erleichterung ist“, sagte der Verteidiger. Sorgen mussten sich die ohnehin ersatzgeschwächten 99ers (es fehlten Hora, Swaney, Feldner und Koch) im zweiten Drittel machen, als Max Lagace nach 29 Minuten mit Kreislaufproblemen vom Eis musste.

Lukas Haudum (re.) schoss mit den 99ers im Hit Pustertal mit 4:1 vom Eis.
Lukas Haudum (re.) schoss mit den 99ers im Hit Pustertal mit 4:1 vom Eis.(Bild: GEPA)

Nico Wieser bewies aber, dass er einer der stärksten Backup-Tormänner der Liga ist: Die „Wölfe“ bissen sich bei allen 14 Schüssen die Zähne an ihm aus. Ein Konter von Marcus Vela (35.) brachte den wichtigen Zwei-Tore-Vorsprung, Michael Schiechl schupfte den Puck zum 4:1-Endstand über die gesamte Eisfläche ins leere Tor.

Der „Bunker“ wird allmählich zur Festung: Von den letzten neun Heimspielen wurden acht gewonnen. Dienstag geht’s allerdings nach Villach.
ICE Hockey League: 99ers – Pustertal 4:1 (2:1, 1:0, 1:0). Torfolge: 1:0 (3., PP) Bailen, 1:1 (13., SH) Lauridsen, 2:1 (18.) Zündel, 3:1 (35.) Vela, 4:1 (58., EN) Schiechl.

Weiters: Linz – Innsbruck 4:1, Salzburg – Ferencváros 5:1, VSV – Bozen 1:4, Laibach – Fehervar 5:0, Vienna – KAC 1:3.

