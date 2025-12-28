Der „Bunker“ wird jetzt zur 99ers-Festung!

In dem auf der Tribüne schon in der 3. Minute Jubelstürme aufbrausten, als Nick Bailen die 99ers im Powerplay von der blauen Linie in Führung brachte. Das zweite Grazer Powerplay brachte zwar den Ausgleich (13., Lauridsen) für die Gäste. Aber Kilian Zündel (18.) sorgte kurz vor der ersten Pause wieder für klare Verhältnisse – mit seinem ersten Saisontor!