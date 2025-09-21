Fraser-Pryce holt zum Abschied 17. WM-Medaille!

Die USA wurden mit 16 x Gold, 5 x Silber und 5 x Bronze bei der Leichtathletik-WM in Tokio erfolgreichste Nation vor Kenia (7/2/2) ++ Erfolgreichste Athletin wurde Melissa Jefferson-Wooden mit drei Goldenen ++ Mondo Duplantis sorgte bei dieser WM mit seinen 6,30 m im Stabhochsprung für den einzigen Weltrekord ++ Insgesamt sahen in den neun Bewerbstagen 619.288 Zuschauer diese WM, was neuen Rekord bedeutet.
Die „Krone“ berichtet aus Tokio!
Drei der vier Staffeln gingen am Schlusstag der Leichtathletik-WM in Tokio an die USA. Nur über 4 x 400 m der Männer mussten die Amis Botswana den Vortritt lassen. Jefferson-Wooden führte das Quartett der USA in 41,75 zum Sieg. Damit holte sie in Tokio nach ihren beiden Siegen über 100 m und 200 m ihre dritte Medaille und wurde damit erfolgreichste Teilnehmerin dieser Weltmeisterschaften. Genauso laut jubelte auch das Team von Jamaika über den zweiten Platz in 41,79 – und alle lagen Shelly-Ann Fraser-Pryce zu Füßen. In ihrem letzten Rennen der Karriere gewann sie noch eine WM-Silberne. Damit tritt sie mit 17 WM-Medaillen (10 – 6 – 1) und 8 Olympia-Medaillen (3 – 4 – 1) von der Weltbühne der Leichtathletik ab.
Da Jamaika in den Vorläufen ausgeschieden war, war bei den Männern über 4 x 100 m der Weg frei für die USA zum Sieg in 37,29. Noah Lyles sicherte sich hier nach seinem 200-m-Sieg das zweite Gold in Tokio.
Botswana vor den USA
Die USA-Männer, zuletzt dreimal in Folge Weltmeister über 4 x 400 m, mussten sich in Tokio, was längst keine Sensation mehr war, Botswana geschlagen geben. In 2:57,76 setzte sich die unaufhaltsam nach vorne strebende Leichtathletik-Nation mit Einzel-Weltmeister Busang Collen Kebinatshipi in einem heißen Kampf durch. Die USA gewannen nur in 2:57,822 mit zwei Tausendstel Vorsprung Silber vor Südafrika (2:57,824).
So wie bei den Männern, so war auch bei den Frauen der aktuelle 400-m-Star entscheidend beim Sieg der USA. Sydney McLaughlin-Levrone, die bei ihrem Goldlauf in 47,78 den knapp 40 Jahre alten Weltrekord von Marita Koch (47,60) gestreift hatte, führte ihr Team mit WM-Rekord von 3:16,61 vor Jamaika (3:19,25) und Holland (3:20,18) zum Sieg.
Wieder Cole Hocker
Superstar Jakob Ingebrigtsen, über 1500 m schon im Vorlauf ausgeschieden, hatte am Ende auch mit der Entscheidung über 5000 m nichts zu tun. Der Norweger, der heuer von einer Achillessehnenverletzung geplagt worden war, landete am Ende in 13:02,00 auf dem zehnten Platz. Dafür gab es an der Spitze einen dramatischen Fight, den Olympiasieger Cole Hocker (USA) in 12:58,30 vor dem EM-Zweiten Isaac Kimeli (Bel/12:58,78) und dem Franzosen Jimmy Gressier (12:59,33), hier schon 10.000-m-Weltmeister, gewann.
800-m-Sensation
200 m vor dem Ziel konnte Olympia-Siegerin Keely Hodgkinson noch den Angriff von Lilian Odira (Kenia) abwehren, sie kam auch noch als Erste auf die Zielgerade, doch dann kämpfte sich die 26-jährige Lilian Odira an ihr vorbei und holte sensationell in 1:54,62 WM-Gold. Sie verbesserte ihre persönliche Bestzeit um knapp zwei Sekunden, löschte den WM-Rekord von Jamila Kratochvolvá (Tsch) von Helsinki 1983 (1:54,68) und gewann damit ihren ersten großen Titel. Hinter ihr fing die Olympia-Dritte Georgia Hunter Bell als Zweite in 1:54,90 Keely Hodgkinson im Ziel noch um eine Hundertstel ab.
Die nächste Sensation gab es im Hochsprung der Frauen. Der Sieg der Olympia-Zweiten Nicola Olyslagers (Aus) mit 2,00 m kam natürlich nicht unerwartet, dass aber Maria Zodzil (Pol) mit ebenfalls 2,00 m Silber vor Weltrekordlerin Yaroslava Mahuchikh (Ukr/1,97) und Angelina Topic (Srb/1,97) gewann, war nicht erwartet worden.
Den Zehnkampf der Männer gewann Leo Neugebauer mit 8804 Punkten und setzte damit die deutsche Mehrkampf-Tradition fort.
