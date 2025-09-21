Fraser-Pryce holt zum Abschied 17. WM-Medaille!

Drei der vier Staffeln gingen am Schlusstag der Leichtathletik-WM in Tokio an die USA. Nur über 4 x 400 m der Männer mussten die Amis Botswana den Vortritt lassen. Jefferson-Wooden führte das Quartett der USA in 41,75 zum Sieg. Damit holte sie in Tokio nach ihren beiden Siegen über 100 m und 200 m ihre dritte Medaille und wurde damit erfolgreichste Teilnehmerin dieser Weltmeisterschaften. Genauso laut jubelte auch das Team von Jamaika über den zweiten Platz in 41,79 – und alle lagen Shelly-Ann Fraser-Pryce zu Füßen. In ihrem letzten Rennen der Karriere gewann sie noch eine WM-Silberne. Damit tritt sie mit 17 WM-Medaillen (10 – 6 – 1) und 8 Olympia-Medaillen (3 – 4 – 1) von der Weltbühne der Leichtathletik ab.