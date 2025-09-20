Publikumsliebling Suljovic gewinnt in Schwechat

LIVE: Nach Albon-Crash! Q1 wird jetzt fortgesetzt
Mensur Suljovic hat sich am Freitagabend den Sieg bei der Darts-Gala in Schwechat gesichert. Der Lokalmatador setzte sich gegen weitere internationale Darts-Profis durch und eroberte auch ein weiteres Mal die Herzen der Fans.
Darts-Spektakel in Schwechat mit emotionalem Höhepunkt! Vor den heimischen Fans konnte sich Lokalmatador Mesur Suljovic am Freitag den Titel sichern.
Auch Sieger der Herzen
Dabei war durchaus auch namhafte Konkurrenz am Start. Etwa die ehemaligen Weltmeister Luke Humphries und Gerwyn Price sowie Ross Smith.
In der Halle wurde Suljovic von der ersten Sekunde an gefeiert. Am Ende bedankte sich „The Gentle“ bei allen in der Halle und eroberte gleich noch einige Herzen dazu.
