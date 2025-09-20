Weißhaidinger: „Vielleicht gelingt Lucky Punch!“

Wohl auch im Finale. Der 33-Jährige weiß, dass „es dort ein richtig hohes Niveau“ geben wird. „Erstes Ziel muss sein, nach drei Runden unter den besten Acht zu sein. Ich hoffe, dass ich die Leichtigkeit von der Quali mit ins Finale nehmen kann. Vielleicht gelingt mir ein Lucky Punch!“ Dann könnte er mit seiner langjährigen Routine und etwas Glück auch bei seiner sechsten WM-Teilnahme in die Nähe einer Medaille kommen oder sogar wieder Edelmetall wie in Doha 2019 (Bronze) holen. Und nicht zu vergessen, dass das Japan National Stadium ein besonders guter Boden für ihn ist. Hier holte er bei den Olympischen Spielen seine historische Bronze-Medaille.