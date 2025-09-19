Victoria Hudson bei der WM im Speerwurf-Finale

Was dann passiert, steht ein wenig in den Sternen, denn ganz große Weiten blieben bei ihm bisher heuer aus. Er war auch aus privaten Gründen später als sonst in die Saison gestartet. Hintergrund: Luki wurde Papa und baut zudem ein Haus, in das er im Dezember einziehen will. Wer aber ihn und Trainer Gregor Högler kennt, weiß schon, dass die beiden zum Saisonhöhepunkt fast immer in Topform waren. Wie hier im Japan National Stadium, wo Luki vor vier Jahren seine historische Bronze-Medaille gewonnen hatte.