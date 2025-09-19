„Ich möchte zumindest vor den Deutschen bleiben“

Rekordteilnahme

Dass Weißhaidinger sich heuer bei den großen Meetings rar machte, sollte ihn nicht von einer starken Leistung abhalten. Er hat mehr als genug Routine. Immerhin ist es schon seine sechste Weltmeisterschaft, womit er alleiniger rot-weiß-roter Rekordler ist.

Für diese hat er neben der Verbesserung seiner Saisonbestleistung, die bei 67,03 Metern steht, noch ein Sub-Ziel. „Ich will gerne vor den Deutschen bleiben“, schmunzelt Weißhaidinger. Das hieß einige Jahre, in denen die sonst so starke Diskusnation brachlag, wenig, aktuell aber wieder mehr.