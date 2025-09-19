Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Lukas Weißhaidinger

„Ich möchte zumindest vor den Deutschen bleiben“

Sport-Mix
19.09.2025 11:34

Lukas Weißhaidinger ist zurück am Ort seines größten Triumphes. 2021 hatte der Diskushüne in Tokio Olympia-Bronze erobert, nun greift der Oberösterreicher nach seiner zweiten WM-Medaille. Zu den Favoriten zählt Luki diesmal nicht. „Aber ich würde gern Saisonleistung werfen, also 67 Meter“, meint er. Und dann müssen das erst einmal drei überbieten.

0 Kommentare

Seit Jahren hoffen Lukas Weißhaidinger und Trainer Gregor Högler auf ein Großereignis bei Regen. Denn das Duo ist sich sicher: Bei solchen Verhältnissen ist der 33-Jährige in seiner Technik firmer als so mancher Topkonkurrent. Bei der WM in Tokio könnte ihnen dieser Wunsch endlich, denn zur Qualifikation ist mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit Niederschlag angesagt. „Das war freilich schon öfter der Fall und dann regnete es doch nicht“, erinnert sich Högler aber. 

2021 strahlte Weißhaidinger in Tokio über Olympia-Bronze.
2021 strahlte Weißhaidinger in Tokio über Olympia-Bronze.(Bild: Birbaumer Christof)

Die Auslosung ergab, dass Weißhaidinger Samstag schon in der ersten Qualifikationsgruppe um 9 Uhr Ortszeit (2 Uhr früh österreichischer Zeit) startet. „Dann hat sich das frühe Aufstehen im Training wenigstens gelohnt“, nahm der Vizeeuropameister das lächelnd zur Kenntnis.

Luki mit seinem Team beim gemütlichen Essen.
Luki mit seinem Team beim gemütlichen Essen.(Bild: Lukas Weißhaidinger)

Rekordteilnahme
Dass Weißhaidinger sich heuer bei den großen Meetings rar machte, sollte ihn nicht von einer starken Leistung abhalten. Er hat mehr als genug Routine. Immerhin ist es schon seine sechste Weltmeisterschaft, womit er alleiniger rot-weiß-roter Rekordler ist.

Für diese hat er neben der Verbesserung seiner Saisonbestleistung, die bei 67,03 Metern steht, noch ein Sub-Ziel. „Ich will gerne vor den Deutschen bleiben“, schmunzelt Weißhaidinger. Das hieß einige Jahre, in denen die sonst so starke Diskusnation brachlag, wenig, aktuell aber wieder mehr. 

Porträt von Gernot Bachler
Gernot Bachler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
242.649 mal gelesen
Fußball National
„Eine Katastrophe, werden ein Desaster erleben“
137.822 mal gelesen
Ralf Rangnick redete sich in Rage.
Wirtschaft
Dieser Diskonter greift Ikea und Lutz frontal an!
134.460 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein weltweit aktiver großer Einrichtungsdiskonter will den Platzhirschen jetzt Marktanteile ...
Außenpolitik
Europa nicht für Krieg gegen Russland gerüstet
1616 mal kommentiert
Selenskyj will den Europäern bei der Entwicklung ihrer Verteidigungstechnologien und dem ...
Innenpolitik
Trotz UN-Mahnung: Nächster Syrer wurde abgeschoben
1244 mal kommentiert
Der Syrer wurde nach Damaskus ausgeflogen (Symbolbild).
Außenpolitik
Polen: Haus wohl von eigener Rakete getroffen
1032 mal kommentiert
Nach dem Abschuss der russischen Drohnen suchten die Behörden mithilfe der Zivilbevölkerung nach ...
Mehr Sport-Mix
Lukas Weißhaidinger
„Ich möchte zumindest vor den Deutschen bleiben“
Krone Plus Logo
Neues Golf-Juwel
Vorerst durch Zufall, nun auf der World Tour dabei
Die Kritik ist groß
Umstrittenes WM-Debüt! Sicherheitssorgen in Ruanda
Pickleball-EM
„Schnitzel Hawaii“ ist Österreichs „Geheimwaffe“
Jetzt abstimmen
Wählen Sie hier den Aufsteiger des Jahres!

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf