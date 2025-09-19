Eurofighter eskortierten Airbus A321 nach Zeltweg

Für großes Aufsehen in Zeltweg haben am Donnerstag die dort stationierten Eurofighter gesorgt. Sie stiegen auf und eskortierten einen über die Steiermark fliegenden Airbus A321. Dass es sich dabei um eine Übung handelte, wurde manchen in der Region erst später klar.
Zwei Eurofighter stiegen vom Fliegerhorst Hinterstoisser im Murtal auf und nahmen den Passagierjet in die Mangel. Der Airbus wurde schließlich zur Landung in der Steiermark „gezwungen“.
„Probe unter realitätsnahen Bedingungen“
Wie das Bundesheer danach aufklärte, wurde eine Verlegung zum sogenannten NATO-Tiger-Meet 2025 von 21. September bis Anfang Oktober in Portugal dazu genutzt, die Maschine übungsweise abzufangen. „So können Einsatzverfahren unter realitätsnahen Bedingungen geprobt und weiter verfeinert werden“, postete das Heer auf Facebook.
Das „Tiger Meet“ des Verteidigungsbündnisses wird seit mehr als 60 Jahren abgehalten. Dabei werden komplexe Missionen simuliert, die länderübergreifende Zusammenarbeit soll gestärkt werden.
So unerwartet der Airbus im Aichfeld gelandet war, so schnell war er auch wieder weg: Am Nachmittag hob der Jet Richtung Portugal ab, der Betrieb am Fliegerhorst lief wieder in seinen gewohnten Bahnen.
