Besuch im Haus der Digitalisierung

Morgen Samstag, lädt das Haus der Digitalisierung in Tulln ab 10 Uhr zum Tag der offenen Tür. Neben kostenlosen Führungen durch die neue Ausstellung erwartet die Besucherinnen und Besucher ein vielfältiges Programm mit Mitmachstationen, Kulinarik und Erlebnissen im Science Center Niederösterreich – vom Biotech-Labor bis zum Escape Room.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, sich vor Ort für ID Austria zu registrieren. Bitte einen gültigen Pass oder Personalausweis mitbringen.

Weitere Informationen und kostenlose Buchung unter: www.virtuelleshaus.at