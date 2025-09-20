Meinl-Reisinger schrieb Minister-Kollegen Eilbrief

Gespräche bei der UNO-Generalversammlung

„Als Außenministerin des Gastgeberlandes bin ich zutiefst besorgt über die Gefahr einer Spaltung zwischen den Mitgliedern der Europäischen Rundfunkunion in dieser Frage. Ein solcher Bruch würde die Uneinigkeit nur vertiefen und Möglichkeiten für einen wichtigen Dialog zwischen Künstlern und der Bevölkerung verunmöglichen – ohne die Lage vor Ort in Israel und Gaza zu verbessern“, meint die Ministerin weiter. Sie wolle das auch bei der UNO-Generalversammlung kommende Woche thematisieren.