„Kann nicht mehr schlafen, bin am Boden zerstört“

Wie Innerhofer schilderte, sei Franzoso offenbar an einer leichten Unebenheit auf der Strecke verunglückt. „Es war eine kleine Bodenwelle, bei der die Abfahrer etwas abhoben. Danach kam eine Linkskurve. Ich glaube, er ist geradeaus gefahren.“ Besonders tückisch sei die Passage nicht gewesen: „Aber wenn du einen Fehler machst, auf die Kanten oder Spitzen der Ski kommst, nimmst du in wenigen Hundertstelsekunden die falsche Richtung und landest neben der Strecke.“