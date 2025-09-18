Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ski-Routinier leidet:

„Kann nicht mehr schlafen, bin am Boden zerstört“

Ski Alpin
18.09.2025 17:18
Ski-Routinier Christof Innerhofer (li.) trauert um Teamkollege Matteo Franzoso (re.).
Ski-Routinier Christof Innerhofer (li.) trauert um Teamkollege Matteo Franzoso (re.).(Bild: Krone KREATIV/GEPA pictures, instagram.com/matteomarsaglia)

Nach dem tragischen Tod des 25-jährigen Italieners Matteo Franzoso während des Trainings ist auch sein Landsmann und Routinier Christof Innerhofer tief erschüttert. „Ich bin ausgeflippt, ich kann nicht mehr schlafen. In der ersten Nacht bin ich bis vier Uhr morgens umhergelaufen, in der zweiten Nacht habe ich mich im Fitnessstudio ausgepowert. Ich bin zerstört“, sagte der 40-Jährige, der den schweren Sturz auf der Piste miterlebte.

0 Kommentare

„Ich war zwei Minuten vor Matteo ins Ziel gekommen und wollte gerade zur zweiten Runde auf die Piste zurückkehren“, erklärte Innerhofer im Interview mit „La Repubblica“. „Als ich im Ziel war, hörte ich, dass Matteo beim Sprung gestürzt war. Ich wusste nicht wie, wo und was genau passiert war.“

Auf der Rückfahrt mit dem Sessellift habe er die Szenerie gesehen: „Ich sah die Menschen um ihn herum und begriff sofort die Schwere des Unfalls. Ich war völlig außer mir.“

Wie Innerhofer schilderte, sei Franzoso offenbar an einer leichten Unebenheit auf der Strecke verunglückt. „Es war eine kleine Bodenwelle, bei der die Abfahrer etwas abhoben. Danach kam eine Linkskurve. Ich glaube, er ist geradeaus gefahren.“ Besonders tückisch sei die Passage nicht gewesen: „Aber wenn du einen Fehler machst, auf die Kanten oder Spitzen der Ski kommst, nimmst du in wenigen Hundertstelsekunden die falsche Richtung und landest neben der Strecke.“

Christof Innerhofer
Christof Innerhofer(Bild: Pail Sepp)

Franzoso war nach seinem Sturz im chilenischen La Parva mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Santiago gebracht und dort in ein künstliches Koma versetzt worden. Einen Tag vor seinem 26. Geburtstag erlag er seinen schweren Verletzungen.

Lesen Sie auch:
ÖSV-Alpinchef Christian Mitter weiß um die Thematik.
Krone Plus Logo
Nach Todessturz
ÖSV-Alpinchef macht Vorschlag für mehr Sicherheit
17.09.2025
Trauer um Speed-Fahrer
Schlimmer Trainingssturz: Matteo Franzoso ist tot
15.09.2025
Nach erneuter Tragödie
Ex-Ski-Ass erschüttert: „Muss mich entschuldigen!“
18.09.2025
Zustand kritisch
Neue Details: Speed-Ass prallte gegen Windschutz
14.09.2025

„Kann nicht schlafen“
Innerhofer ringt seither mit Fassung: „Es interessiert mich nicht, zu trainieren, ich könnte es auch gar nicht. Ich habe keine Kraft, wie soll ich da ans Skifahren denken?“ Weltcup oder Olympia hätten „null Bedeutung im Vergleich zu einem verlorenen Leben“.

Der Südtiroler gesteht: „Ich bin ausgeflippt, ich kann nicht einmal schlafen. In der ersten Nacht bin ich bis vier Uhr morgens umhergelaufen, in der zweiten Nacht habe ich mich im Fitnessstudio ausgepowert. Ich bin am Boden zerstört.“

An Rücktritt denkt Innerhofer noch nicht. Aber er ist sich der Risiken des Skisports bewusst. „Ich werde wieder aufstehen, wie ich es schon tausendmal getan habe“, meinet er. „Und versuchen, mein Bestes zu geben. Aber so einen Moment habe ich noch nie erlebt.“

In den nächsten Tagen will Innerhofer nach Italien reisen, um bei der Beerdigung dabei zu sein. „Ich will im Kleinen versuchen, Matteos Familie beizustehen“, so der 40-Jährige.

Es bleibt eine tiefe Wunde – bei Innerhofer, bei Franzosos Angehörigen und in der gesamten Ski-Familie.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
240.639 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
135.898 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Fußball National
„Eine Katastrophe, werden ein Desaster erleben“
132.806 mal gelesen
Ralf Rangnick redete sich in Rage.
Außenpolitik
Europa nicht für Krieg gegen Russland gerüstet
1599 mal kommentiert
Selenskyj will den Europäern bei der Entwicklung ihrer Verteidigungstechnologien und dem ...
Innenpolitik
Trotz UN-Mahnung: Nächster Syrer wurde abgeschoben
1224 mal kommentiert
Der Syrer wurde nach Damaskus ausgeflogen (Symbolbild).
Innenpolitik
Wirbel um Bablers Nominierung für Parteivorsitz
992 mal kommentiert
Andreas Babler wurde wieder für den Parteivorsitz nominiert. War das aber auch statutenkonform? ...
Mehr Ski Alpin
Ski-Routinier leidet:
„Kann nicht mehr schlafen, bin am Boden zerstört“
Nach erneuter Tragödie
Ex-Ski-Ass erschüttert: „Muss mich entschuldigen!“
Krone Plus Logo
Nach Todessturz
ÖSV-Alpinchef macht Vorschlag für mehr Sicherheit
Erneute Ski-Tragödie
Dramatischer Appell: „Zeit, damit aufzuhören!“
Trauer um Speed-Fahrer
Schlimmer Trainingssturz: Matteo Franzoso ist tot

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf