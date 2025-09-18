Bereit für den Solidaritätsrun der Wiener Schulen

Am Dienstag, 23. September, ist es wieder so weit: Der vierte Solidaritätsrun der Wiener Schulen findet statt. Es ist nichts weniger als der größte Sport&Inklusions-Event in Österreich.
Der 4. Solidaritätsrun der Wiener Schulen wird unterstützt von Licht ins Dunkel und vielen weiteren Supportern. Mit 1600 teilnehmenden Schülern aus 18 Wiener Schulen ist es der größte Sport&Inklusions-Event in Österreich.
Im Mittelpunkt der Veranstaltung, die vom gemeinnützigen Verein sports4everybody umgesetzt wird, steht, dass behinderte und nicht behinderte Schüler gemeinsam möglichst viele Runden laufen und somit für den guten Zweck Geldmittel, die von Unterstützern beigestellt werden, einspielen.
Sportgeräte und Möglichkeiten
Die Mittel werden dann ausgewählten „Sonderschulen für SchülerInnen mit besonderem Förderbedarf“ zur Verfügung gestellt, die u.a. Sportgeräte und besser Sportmöglichkeiten in ihren Schulen finanzieren können.
„Es wird wieder lebhaft zugehen, wenn wir alle 20 Minuten gemischte, also inklusive, Schülergruppen zum Laufen losschicken. Wenn wir hoffentlich wieder viele lachende Gesichter sehen, dann wissen wir, dass wir alle in der Organisation das Richtige tun“, zeigt sich der Präsident von Special Olympics Wien, Andreas Postmann, motiviert.
Teilnehmende Schulen in Wien sind: ASO-Schulen: Hercherhahngasse, Leopoldgasse, Paulusgasse, Otto Prminger Strasse, Kienmayergasse, Leopold Ernst Gasse, Stefan Esders Platz, Bertha von Suttner Gasse, Holzhausergasse, Schinnaglgasse, Treustraße, Opfermanngasse, sowie die Pflichtschulen Campus Deutschordenstrasse, MS Veitingergasse, MS Leipzigerplatz, Campus Sonnwendviertel, OVS Wagramerstrasse, VS Kaisermühlen. Weiter Infos gibt es hier.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.