Am 23. September

Bereit für den Solidaritätsrun der Wiener Schulen

Sport-Mix
18.09.2025 16:08
1600 Schüler aus 18 Wiener Schulen nehmen teil.
1600 Schüler aus 18 Wiener Schulen nehmen teil.

Am Dienstag, 23. September, ist es wieder so weit: Der vierte Solidaritätsrun der Wiener Schulen findet statt. Es ist nichts weniger als der größte Sport&Inklusions-Event in Österreich.

Der 4. Solidaritätsrun der Wiener Schulen wird unterstützt von Licht ins Dunkel und vielen weiteren Supportern. Mit 1600 teilnehmenden Schülern aus 18 Wiener Schulen ist es der größte Sport&Inklusions-Event in Österreich.

Es wird um Mittel für den guten Zweck gelaufen.
Es wird um Mittel für den guten Zweck gelaufen.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung, die vom gemeinnützigen Verein sports4everybody umgesetzt wird, steht, dass behinderte und nicht behinderte Schüler gemeinsam möglichst viele Runden laufen und somit für den guten Zweck Geldmittel, die von Unterstützern beigestellt werden, einspielen.

Sportgeräte und Möglichkeiten
Die Mittel werden dann ausgewählten „Sonderschulen für SchülerInnen mit besonderem Förderbedarf“ zur Verfügung gestellt, die u.a. Sportgeräte und besser Sportmöglichkeiten in ihren Schulen finanzieren können. 

„Es wird wieder lebhaft zugehen, wenn wir alle 20 Minuten gemischte, also inklusive, Schülergruppen zum Laufen losschicken. Wenn wir hoffentlich wieder viele lachende Gesichter sehen, dann wissen wir, dass wir alle in der Organisation das Richtige tun“, zeigt sich der Präsident von Special Olympics Wien, Andreas Postmann, motiviert.

Teilnehmende Schulen in Wien sind: ASO-Schulen: Hercherhahngasse, Leopoldgasse, Paulusgasse, Otto Prminger Strasse, Kienmayergasse, Leopold Ernst Gasse, Stefan Esders Platz, Bertha von Suttner Gasse, Holzhausergasse, Schinnaglgasse, Treustraße, Opfermanngasse, sowie die Pflichtschulen Campus Deutschordenstrasse, MS Veitingergasse, MS Leipzigerplatz, Campus Sonnwendviertel, OVS Wagramerstrasse, VS Kaisermühlen. Weiter Infos gibt es hier.

