Foodbloggerin kredenzt Mahl wie zur Königshochzeit

Geschmackvolles Doppel-Jubiläum

Das macht sie nun seit fünf Jahren, und zum Jubiäum hat sich eine besondere Konstellation ergeben: In dem Schloss nahe der March dinierten Nachfahren der Schlosserbauer, namhafte Gäste der Familie Sachsen-Coburg. Und das aus besonderem Anlass: Denn vor 150 Jahren gab ebendort seine Königliche Hoheit Prinz Max Emanuel in Bayern – der Bruder von Kaiserin Elisabeth, die übrigens höchstselbst als Kupplerin wirkte – Prinzessin Amalie von Sachsen-Coburg und Gotha. das Ja-Wort.