Verenika Pelikan kanns

Foodbloggerin kredenzt Mahl wie zur Königshochzeit

Niederösterreich
17.09.2025 18:00
Verena Pelikan betreibt seit fünf Jahren ihr „SchlossStudio“ – und zum Jubililäum ergab sich im ...
Verena Pelikan betreibt seit fünf Jahren ihr „SchlossStudio“ – und zum Jubililäum ergab sich im Hause Sachsen-Coburg ein guter Anlass für ein würdiges Fest.(Bild: Krone KREATIV/Verena Pelikan / Trixi Rollin)

Petites Timbales à la chasseur, Terrine de Nerrac à la Gelée oder Consommé aux quenelles: Nicht einmal Gourmets sind diese Speisen auf Anhieb ein Begriff. Denn die edlen Gerichte kamen zu Kaisers Zeiten auf fürstlich gedeckte Tische. Nun organisierte eine erfolgreiche Foodbloggerin ein „Doppel-Jubiläum“.

0 Kommentare

Eine, die auf diesem Gebiet Profi ist, schließlich ist sie Top-Foodbloggerin und Speisenfotografin, ist Verena Pelikan. Im „SchlossStudio“ im Schloss Coburg zu Ebenthal, Bezirk Gänserndorf, kreiert sie stets neue köstliche Ideen, stellt diese unter „Sweets & Lifestyle“ online, hält Kochseminare ab und fotografiert hüchst kunstvoll Speisen, was spezielles Talent erfordert.

Geschmackvolles Doppel-Jubiläum
Das macht sie nun seit fünf Jahren, und zum Jubiäum hat sich eine besondere Konstellation ergeben: In dem Schloss nahe der March dinierten Nachfahren der Schlosserbauer, namhafte Gäste der Familie Sachsen-Coburg. Und das aus besonderem Anlass: Denn vor 150 Jahren gab ebendort seine Königliche Hoheit Prinz Max Emanuel in Bayern – der Bruder von Kaiserin Elisabeth, die übrigens höchstselbst als Kupplerin wirkte – Prinzessin Amalie von Sachsen-Coburg und Gotha. das Ja-Wort.

Auch das „Zeremoniell“ passte
Da durfte Zeremonielles wie einst, etwa der Weg in die Hochzeitskapelle zu den Klängen eines Quartetts der Original Hoch- und Deutschmeister Kapelle des k.u.k. Infanterieregiments Nr. 4, auch heute genauso wenig fehlen wie die Speisen. Und hier spielte Profi Pelikan ihre Kenntnisse von Originalrezepten voll aus: „Es war eine königliche Freude!“

