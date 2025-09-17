Eichmann: Der Planer des Holocaust vor Gericht

Für „Eichmann vor Gericht“ griffen Wittenberg und sein Team wieder auf die Prozessakten zurück, und: „Wir haben auch neues Material, das erst später zugänglich wurde, eingebaut“, betont Dramaturgin Wiebke Melle. Sie spricht das „Sassen-Interview“ an, eine zentraler Beleg für Eichmanns Selbstbild, tief sitzenden Antisemitismus und Gefühlskälte. Es war einst noch vor dem Prozess geführt worden, dann lange nicht zugänglich.