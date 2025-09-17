Rugby-Spielerin teilt Gusto mit Suárez und Tyson

Brutale Tacklings, Menschenknäuel, Rangeleien – und nur ein Zahnschutz statt dicker Polster und Helme wie beim American Football. Rugby gilt zurecht als eine der härtesten Sportarten. Alles ist aber nicht erlaubt. Axelle Berthoumieu musste das lernen, die Französin wurde bei der WM für neun Spiele gesperrt. Weil sie den Appetit mit Mike Tyson und Luis Suárez teilt.