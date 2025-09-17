Rugby-Spielerin teilt Gusto mit Suárez und Tyson

ChatGPT sagt: Gall gewinnt die Vuelta 2028
Brutale Tacklings, Menschenknäuel, Rangeleien – und nur ein Zahnschutz statt dicker Polster und Helme wie beim American Football. Rugby gilt zurecht als eine der härtesten Sportarten. Alles ist aber nicht erlaubt. Axelle Berthoumieu musste das lernen, die Französin wurde bei der WM für neun Spiele gesperrt. Weil sie den Appetit mit Mike Tyson und Luis Suárez teilt.
Beinahe wäre sie ungestraft davongekommen. Denn erst nach dem 18:13-Sieg im WM-Viertelfinale gegen Irland wurden vom Weltverband die TV-Bilder noch einmal ausgewertet. Und da war eines deutlich zu sehen: Axelle Berthoumieu hatte der irischen Gegenspielerin Aoife Wafer während eines Penalty Turnovers in den Arm gebissen.
