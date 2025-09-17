Mit krone.tv zu „Die Schule der magischen Tiere 4“

Am 26. September laden die Cineplexx Kinos wieder zum Family Fun Friday ein. Zusammen mit krone.tv können Sie an diesem Tag den langersehnten vierten Teil der Erfolgsreihe „Die Schule der magischen Tiere 4“ erleben.
Am 26. September laden die Cineplexx Kinos gemeinsam mit krone.tv zum beliebten Family Fun Friday ein – und diesmal mit einem ganz besonderen Highlight für die ganze Familie: dem Kinostart von „Die Schule der magischen Tiere 4“. Der vierte Teil der erfolgreichen Filmreihe basiert erneut auf der beliebten Kinder- und Jugendbuchserie von Margit Auer und bringt ein neues, spannendes Abenteuer auf die große Leinwand. Produzentin Alexandra Kordes übernimmt erstmals die Rolle der Showrunnerin und Autorin und sorgt gemeinsam mit dem Regie-Duo Bernhard Jasper und Maggie Peren für frischen Wind in der magischen Welt rund um die Wintersteinschule.
Im Mittelpunkt stehen diesmal Ida und ihre Freundin Miriam, die neu an die Schule kommt und gleich zu Beginn ihr eigenes magisches Tier erhält: den energiegeladenen Koboldmaki Fitzgeraldo. Auch Max bekommt ein Tier – die kluge Eule Muriel. Gemeinsam mit ihren Freunden müssen sie sich einer großen Herausforderung stellen: Die Wintersteinschule soll geschlossen werden, und nur ein Sieg bei der bevorstehenden Schul-Challenge kann das verhindern. Dabei geht es nicht nur um sportliche Höchstleistungen, sondern auch um Freundschaft, Zusammenhalt und den Mut, sich gegen Mobbing zu stellen.
Mitmachen und gewinnen
Zur Feier des Kinostarts verlost krone.tv gemeinsam mit Cineplexx 1x3 Kinotickets für den Family Fun Friday am 26. September um 16:00 Uhr in den folgenden Kinos
Einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 23. September, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
