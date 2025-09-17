Mit krone.tv zu „Die Schule der magischen Tiere 4“

Im Mittelpunkt stehen diesmal Ida und ihre Freundin Miriam, die neu an die Schule kommt und gleich zu Beginn ihr eigenes magisches Tier erhält: den energiegeladenen Koboldmaki Fitzgeraldo. Auch Max bekommt ein Tier – die kluge Eule Muriel. Gemeinsam mit ihren Freunden müssen sie sich einer großen Herausforderung stellen: Die Wintersteinschule soll geschlossen werden, und nur ein Sieg bei der bevorstehenden Schul-Challenge kann das verhindern. Dabei geht es nicht nur um sportliche Höchstleistungen, sondern auch um Freundschaft, Zusammenhalt und den Mut, sich gegen Mobbing zu stellen.