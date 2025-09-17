Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Family Fun Friday

Mit krone.tv zu „Die Schule der magischen Tiere 4“

Gewinnspiele
17.09.2025 06:00

Am 26. September laden die Cineplexx Kinos wieder zum Family Fun Friday ein. Zusammen mit krone.tv können Sie an diesem Tag den langersehnten vierten Teil der Erfolgsreihe „Die Schule der magischen Tiere 4“ erleben. 

0 Kommentare

Am 26. September laden die Cineplexx Kinos gemeinsam mit krone.tv zum beliebten Family Fun Friday ein – und diesmal mit einem ganz besonderen Highlight für die ganze Familie: dem Kinostart von „Die Schule der magischen Tiere 4“. Der vierte Teil der erfolgreichen Filmreihe basiert erneut auf der beliebten Kinder- und Jugendbuchserie von Margit Auer und bringt ein neues, spannendes Abenteuer auf die große Leinwand. Produzentin Alexandra Kordes übernimmt erstmals die Rolle der Showrunnerin und Autorin und sorgt gemeinsam mit dem Regie-Duo Bernhard Jasper und Maggie Peren für frischen Wind in der magischen Welt rund um die Wintersteinschule.

+3
Fotos

Im Mittelpunkt stehen diesmal Ida und ihre Freundin Miriam, die neu an die Schule kommt und gleich zu Beginn ihr eigenes magisches Tier erhält: den energiegeladenen Koboldmaki Fitzgeraldo. Auch Max bekommt ein Tier – die kluge Eule Muriel. Gemeinsam mit ihren Freunden müssen sie sich einer großen Herausforderung stellen: Die Wintersteinschule soll geschlossen werden, und nur ein Sieg bei der bevorstehenden Schul-Challenge kann das verhindern. Dabei geht es nicht nur um sportliche Höchstleistungen, sondern auch um Freundschaft, Zusammenhalt und den Mut, sich gegen Mobbing zu stellen.

(Bild: adobe stock – Thomas Söllner, Cineplexx)

Mitmachen und gewinnen
Zur Feier des Kinostarts verlost krone.tv gemeinsam mit Cineplexx 1x3 Kinotickets für den Family Fun Friday am 26. September um 16:00 Uhr in den folgenden Kinos

  • Cineplexx Donau Zentrum
  • Cineplexx Amstetten
  • Cineplexx Linz
  • Cineplexx Parndorf
  • Cineplexx Leoben
  • Cineplexx Villach
  • Cineplexx Salzburg Airport
  • Cineplexx Wörgl
  • Cineplexx Hohenems

Einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 23. September, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
155.615 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
125.192 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Medien
Nach 30 Jahren! Christa Kummer verlässt den ORF
112.555 mal gelesen
Fernsehmoderatorin Christa Kummer (Bild aufgenommen im Februar 2023) startete ihre ORF-Karriere ...
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
2923 mal kommentiert
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Außenpolitik
NEOS kontern: „Im Kreml steigt wohl Nervosität“
1759 mal kommentiert
Der Russe hatte Meinl-Reisinger vorgeworfen, wohl zu viel österreichischen Schnaps getrunken zu ...
Wien
AMS-Bericht: Syrer denken nicht über Rückkehr nach
1635 mal kommentiert
Der Bericht des AMS belegt: Es gibt viele Syrer, die nicht mehr an eine Rückkehr in ihre Heimat ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf