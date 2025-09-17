Wien: 18-Jähriger bedrohte Mitschüler mit Waffe

Verletzt! Aryna Sabalenka sagt China-Trip ab
Ein 18-Jähriger soll am Dienstag in Wien-Heiligenstadt zwei Mitschüler vor einem Supermarkt mit einer Schreckschusspistole mit dem Umbringen bedroht haben.
Die beiden Jugendlichen, die dieselbe Schule wie der Tatverdächtige besuchten, wandten sich später an eine Lehrkraft. Diese alarmierte umgehend die Polizei. Daraufhin rückten mehrere Streifen an, auch die WEGA wurde hinzugezogen.
Tatwaffe sichergestellt
Der mutmaßliche Täter wurde noch am Dienstag festgenommen. Die bei ihm sichergestellte Schreckschusspistole gilt als Tatwaffe. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien kam der 18-Jährige in eine Justizanstalt. Eine Aussage verweigerte er bislang.
