Tägliche Bewegungseinheit? Philipp macht es vor!

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick hat gestern betont, wie wichtig eine tägliche Bewegungseinheit an Kindergärten und Schulen wäre – genau Philipps Credo und das setzt er mit der „Krone“ gemeinsam seit über einem Jahr um. In „Philipp bewegt“ lädt er täglich alle ein, mitzuturnen: von klein bis groß, von Anfänger bis Profi.