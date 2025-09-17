Kreml startet eigenen ESC „ohne perverse Freaks“

„Wir bestreiten nicht das Recht der Jury und der Zuseher beim ESC, für einen bärtigen Mann im Frauenkleid zu stimmen“, stichelte Lawrow, machte aber klar, dass Derartiges in Russland unerwünscht sei. Die belarussische Teilnehmerin Nastja Krawtschenko pflichtete bei, sie sei sicher, die Veranstalter würden keine „Freakshow“ zulassen, und Männer in hohen Schuhen werde es ganz sicher nicht geben.