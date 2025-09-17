Österreichs Team kennt seinen Gegner im Final 8

Bilanz gegen Italien: 1:5

Im insgesamt fünften Viertelfinale auf oberstem Niveau kämpfen die Österreicher um ihr zweites Halbfinale überhaupt nach 1990. Das bisher letzte Duell der rot-weiß-roten Equipe mit Italien weckt gute Erinnerungen bei älteren Tennis-Fans, liegt aber schon 35 Jahre zurück. Auf dem Weg ins bisher einzige Halbfinale, dem legendären 2:3 gegen die USA im Wiener Praterstadion, hatte das ÖTV-Team gegen die Azzurri im Dusikastadion mit 5:0 gewonnen. Im neuen Modus gibt es nur noch zwei Einzel und ein Doppel. In der Gesamtbilanz führt Italien allerdings 5:1.