Aus Riedhart in Wörgl wird jetzt Transgourmet

Nachdem sich der Gastronomie-Großhändler Riedhart in Wörgl bereits 2022 der Großhandelskette Transgourmet angeschlossen hat und die firmenrechtliche und organisatorische Verschmelzung abgeschlossen ist, tritt der Betrieb nun seit September auch nach außen als Transgourmet Wörgl auf.
Transgourmet betreibt damit nun 17 Standorte in Österreich und investiert in Wörgl mehr als 4 Millionen Euro. Dabei geht es vor allem um den Ausbau der Zustelllogistik. Außerdem erhält der Markt eine umweltfreundliche Kältetechnik, neue Kistenwaschanlagen, zusätzliche Büroflächen und einen Staplerladeraum. Die Arbeiten sollen im Juni 2026 abgeschlossen sein.
Die 170 Mitarbeiter bleiben bestehen, ebenso das Bistro und die Möglichkeit, auch als Privatkunde im Markt einzukaufen. Dafür wird das Sortiment erweitert, etwa um Eigenmarken im Bio-Bereich, außerdem werden Transgourmet-Aktionen eingeführt. Hinzu kommt ein Kochstudio im Markt, in dem ab Winter Experten Produkte vorstellen und beraten.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.