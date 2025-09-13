Aus Riedhart in Wörgl wird jetzt Transgourmet

Transgourmet betreibt damit nun 17 Standorte in Österreich und investiert in Wörgl mehr als 4 Millionen Euro. Dabei geht es vor allem um den Ausbau der Zustelllogistik. Außerdem erhält der Markt eine umweltfreundliche Kältetechnik, neue Kistenwaschanlagen, zusätzliche Büroflächen und einen Staplerladeraum. Die Arbeiten sollen im Juni 2026 abgeschlossen sein.