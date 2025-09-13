„Wir hatten noch nie so viele offene Lehrstellen“

Haben die Skills in Österreich den Stellenwert wie in anderen Ländern? In Dänemark kam ja sogar der König auf Besuch.

Was wir bemerken ist, dass die Skills-Bewegung und die Erkenntnis, dass wir gut ausgebildete Fachkräfte brauchen, in allen Ländern um sich greift. Wenn der König kommt, dann weiß man, das kommt auch von oben und hat einen großen Stellenwert. Europa muss wettbewerbsfähig bleiben – und hier wird das mit jungen Fachkräften dargestellt. Es wird überall verstärkt in Ausbildung investiert – die demografische Entwicklung macht das notwendig, in ganz Europa.