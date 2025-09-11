Steirische Höchstleistungen – und der König sah zu

Trotz Verletzungen, Druck und prominenter Gäste bewiesen die steirischen Fachkräfte bei den Berufseuropameisterschaften Euroskills in Dänemark Nervenstärke. Ein Wettkampfbesuch zwischen Lego und Wikingern.
Midtjylland im Herzen Dänemarks hat viel Gegend und nicht viele Einwohner, dafür aber berühmte Exporte: Lego und Wikinger. Und so ist wenig verwunderlich, was Floristin Sophie Bretterklieber am ersten Tag als Arbeitsauftrag bei den Berufsmeisterschaften Euroskills in Herning vorfand: einen Blumenstrauß, inspiriert von den bunten Bausteinen. „Sie hat sich am Mittwoch leider am Finger geschnitten, aber konnte sich selbst verarzten und hat weitergemacht“, sagt Floristik-Expertin Petra Hütter.
Am Donnerstag entwarf die Weststeirerin, die bei Floristik Obendrauf in Graz arbeitet, einen ausgefallenen Brautstrauß für eine Wikinger-Prinzessin. „Sie hat Nervenstärke bewiesen. Die Konkurrenz ist stark, aber Sophie hat gute Chancen auf eine Top-drei-Platzierung“, sagt Hütter. Der Druck ist jedenfalls groß: Die österreichischen Floristen holten in den vergangenen Jahren viermal Gold.
Am Freitag ist Finaltag
Acht steirische Teilnehmer und 44 Österreicher insgesamt kämpfen bis Freitag hier um Edelmetall in ihren Berufen – und stellen damit das größte Team aller Nationen. Am Samstag steht schließlich fest, wer sich Europameister nennen darf. Kfz-Mechanikerin Leonie Tieber steht als einzige Frau 17 männlichen Mitbewerbern gegenüber. „Aber das bin ich gewohnt“, sagt sie in einer Pause zu „Krone“.
Malerin Katharina Höller pinselte die dänische Flagge, Restaurantfachfrau Maria Gesslbauer rührte Matcha-Tee an und filetierte eine Ananas – um nur einige Details zu erwähnen. „Das Umfeld ist ungewohnt, drei Tage durcharbeiten ist eine große Anstrengung“, sagt Stefan Praschl, der jahrelang im Vorstand von Worldskills war. „Die Euroskills sind wie ein Sportbewerb. Wir haben auch zwei Physiotherapeuten mit.“
Und während „Young Professionals“ aus ganz Europa in die Hände spuckten, besuchte ein ganz besonderer Gast das Gelände: Dänemarks König Frederik X. Wer bei ihm zu Hause am geschicktesten sei? „Es sind die Damen“, sagt er.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.