Euroskills in Dänemark

Steirische Höchstleistungen – und der König sah zu

Steiermark
11.09.2025 19:00
Floristin Sophie Bretterklieber aus Lannach hat gute Chancen auf eine Medaille.
Floristin Sophie Bretterklieber aus Lannach hat gute Chancen auf eine Medaille.(Bild: Florian Wieser)

Trotz Verletzungen, Druck und prominenter Gäste bewiesen die steirischen Fachkräfte bei den Berufseuropameisterschaften Euroskills in Dänemark Nervenstärke. Ein Wettkampfbesuch zwischen Lego und Wikingern.

Midtjylland im Herzen Dänemarks hat viel Gegend und nicht viele Einwohner, dafür aber berühmte Exporte: Lego und Wikinger. Und so ist wenig verwunderlich, was Floristin Sophie Bretterklieber am ersten Tag als Arbeitsauftrag bei den Berufsmeisterschaften Euroskills in Herning vorfand: einen Blumenstrauß, inspiriert von den bunten Bausteinen. „Sie hat sich am Mittwoch leider am Finger geschnitten, aber konnte sich selbst verarzten und hat weitergemacht“, sagt Floristik-Expertin Petra Hütter.

Am Donnerstag entwarf die Weststeirerin, die bei Floristik Obendrauf in Graz arbeitet, einen ausgefallenen Brautstrauß für eine Wikinger-Prinzessin. „Sie hat Nervenstärke bewiesen. Die Konkurrenz ist stark, aber Sophie hat gute Chancen auf eine Top-drei-Platzierung“, sagt Hütter. Der Druck ist jedenfalls groß: Die österreichischen Floristen holten in den vergangenen Jahren viermal Gold.

König Frederik X. besuchte die Messehalle in Herning und schaute den Fachkräften über die ...
König Frederik X. besuchte die Messehalle in Herning und schaute den Fachkräften über die Schulter(Bild: MAX SLOVENCIK)
Frederik X. am Donnerstag bei den Euroskills in Herning, Dänemark
Frederik X. am Donnerstag bei den Euroskills in Herning, Dänemark(Bild: MAX SLOVENCIK)
Bautischler Thomas Leitner aus Obdach
Bautischler Thomas Leitner aus Obdach(Bild: Florian Wieser)
Restaurantfachfrau Maria Gesslbauer
Restaurantfachfrau Maria Gesslbauer(Bild: Florian Wieser)
Kfz-Mechanikerin Leonie Tieber
Kfz-Mechanikerin Leonie Tieber(Bild: MAX SLOVENCIK)
Malerin Katharina Höller
Malerin Katharina Höller(Bild: Florian Wieser)
Floristin Sophie Bretterklieber
Floristin Sophie Bretterklieber(Bild: Florian Wieser)
Kfz-Mechanikerin Leonie Tieber
Kfz-Mechanikerin Leonie Tieber(Bild: MAX SLOVENCIK)
Restaurantfachfrau Maria Gesslbauer
Restaurantfachfrau Maria Gesslbauer(Bild: Florian Wieser)

Am Freitag ist Finaltag
Acht steirische Teilnehmer und 44 Österreicher insgesamt kämpfen bis Freitag hier um Edelmetall in ihren Berufen – und stellen damit das größte Team aller Nationen. Am Samstag steht schließlich fest, wer sich Europameister nennen darf. Kfz-Mechanikerin Leonie Tieber steht als einzige Frau 17 männlichen Mitbewerbern gegenüber. „Aber das bin ich gewohnt“, sagt sie in einer Pause zu „Krone“.

Malerin Katharina Höller pinselte die dänische Flagge, Restaurantfachfrau Maria Gesslbauer rührte Matcha-Tee an und filetierte eine Ananas – um nur einige Details zu erwähnen. „Das Umfeld ist ungewohnt, drei Tage durcharbeiten ist eine große Anstrengung“, sagt Stefan Praschl, der jahrelang im Vorstand von Worldskills war. „Die Euroskills sind wie ein Sportbewerb. Wir haben auch zwei Physiotherapeuten mit.“

Sophie Bretterklieber ist Floristin und Landwirtin
Euroskills in Dänemark
Junge Steirerinnen gehen auf Medaillenjagd
27.07.2025
Dänemarks Frederik X.
Königliche Unterstützung für steirische Fachkräfte
06.09.2025

Und während „Young Professionals“ aus ganz Europa in die Hände spuckten, besuchte ein ganz besonderer Gast das Gelände: Dänemarks König Frederik X. Wer bei ihm zu Hause am geschicktesten sei? „Es sind die Damen“, sagt er.

Porträt von Hannah Michaeler
Hannah Michaeler
