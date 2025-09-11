Steirische Höchstleistungen – und der König sah zu

Am Freitag ist Finaltag

Acht steirische Teilnehmer und 44 Österreicher insgesamt kämpfen bis Freitag hier um Edelmetall in ihren Berufen – und stellen damit das größte Team aller Nationen. Am Samstag steht schließlich fest, wer sich Europameister nennen darf. Kfz-Mechanikerin Leonie Tieber steht als einzige Frau 17 männlichen Mitbewerbern gegenüber. „Aber das bin ich gewohnt“, sagt sie in einer Pause zu „Krone“.