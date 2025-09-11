Idyllische Runde vom Walchsee zur Feldalm

Diese traumhafte Runde für E-Biker führt in ein abgeschiedenes Tal südlich von Walchsee – genau richtig für sportliche Senioren, die Natur, Ruhe und eine gute Jause lieben.
Schon die Anfahrt entlang des Weißenbaches verläuft angenehm: Die Straße ist bestens befahrbar, gleichmäßig ansteigend und ohne technische Schwierigkeiten – also ideal für E-Biker, die Genuss über Schweiß stellen.
Wie inmitten einer Postkarte . . .
Ziel ist die Almkäserei Feldalm, die idyllisch unterhalb des Feldkopfs liegt. Oben angekommen, fühlt man sich wie in einer Postkartenlandschaft: Ein kleines Almdorf am Fuße des Stripsenkopfs, in unmittelbarer Nachbarschaft des bekannten Stripsenjochhauses. (ca. eine Stunde Fußweg).
In der vorbildlich geführten Käserei von Michael Jäger und seiner Familie entstehen feine Produkte, die man verkosten und mit nach Hause nehmen kann.
Auf dem Rückweg ein Abstecher
Wer den würzigen Almkäse einmal probiert hat, weiß sofort: So schmeckt Tirol! Auch der Rückweg hat seine Reize. Ein Abstecher zur urigen Hochalm-Berghütte lohnt sich allemal.
Auf dem Weg retour bietet sich die Möglichkeit, über den Habersauer Sattel zu fahren. Von dort führt die Strecke gemütlich zur Gwirchtalm, wo sich wunderschöne Ausblicke auf den Walchsee eröffnen.
Gipfelsieg auf Klassiker „mitnehmen“
Für Wanderfreunde gibt es noch ein besonderes Schmankerl: Direkt von der Feldalm zweigt ein Steig zum Stripsenjochkopf ab, einem Klassiker der Region. Und schon ist man mitten im Wilden Kaiser.
Fazit: Eine Runde, die sportliche Bewegung, kulinarischen Almgenuss und traumhafte Panoramen verbindet – so stellen sich viele Gäste Tirol vor.
