Idyllische Runde vom Walchsee zur Feldalm

Wie inmitten einer Postkarte . . .

Ziel ist die Almkäserei Feldalm, die idyllisch unterhalb des Feldkopfs liegt. Oben angekommen, fühlt man sich wie in einer Postkartenlandschaft: Ein kleines Almdorf am Fuße des Stripsenkopfs, in unmittelbarer Nachbarschaft des bekannten Stripsenjochhauses. (ca. eine Stunde Fußweg).