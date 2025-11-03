Vorteilswelt
NBA-Arena-Wahnsinn:

Für die gläsernen Menschen regnet es Hendl-Burger

Sport-Mix
03.11.2025 06:00
Der Intuit-Dome in Inglewood hat Platz für 18.000 Zuschauer
Der Intuit-Dome in Inglewood hat Platz für 18.000 Zuschauer(Bild: Dorian Seistock)

Beim „Krone“-Lokalaugenschein im Intuit-Dome, der Heimarena der Basketballer von den Los Angeles Clippers, wurde wieder einmal deutlich: Geht nicht, gibt's in den USA nicht. Tickets braucht man nicht mehr, Schlangen gehören der Vergangenheit an und Verpflegung fällt einem einfach so in den Schoß ...

Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, wo es Hendl-Burger regnet und das kontaktlose Bezahlen mit der Kreditkarte längst schon wieder Schnee von gestern ist. Ja, der Intuit-Dome, das neue Stadion der Los Angeles Clippers, ist so amerikanisch wie der Basketball selbst, setzt nicht nur in der NBA völlig neue Maßstäbe …

Porträt von Dorian Seistock
Dorian Seistock
