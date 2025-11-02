Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Um 5.51 Uhr

Zimtschnecken! Kilde überführt Herzdame Shiffrin

Ski Alpin
02.11.2025 12:03
Mikaela Shiffrin gönnt sich um 5.51 Uhr ein spezielles Frühstück.
Mikaela Shiffrin gönnt sich um 5.51 Uhr ein spezielles Frühstück.(Bild: Instagram.com/akilde)

Das sind ja knallharte Aufdeckungsmethoden! „Detektiv“ Aleksander Aamodt Kilde überführt in einem Insta-Video seine Freundin Mikaela Shiffrin um 5.51 Uhr eiskalt. Das Corpus Delicti: Zimtschnecken.

0 Kommentare

„Weißt du, wie spät es ist?“, sagt Kilde in dem Video, das er aktuell als Story geteilt hat. „Es ist 5.51 Uhr.“ Shiffrin beeindruckt das nicht, es nervt sie höchstens ein bisserl. Sie geht ihren Weg unbeirrt weiter. Und der führt sie zum gemeinsamen Kühlschrank. Was dort Shiffrin in aller Herrgottsfrüh herauskramt? Tatsächlich: eine paar in Alufolie eingewickelte Zimtschnecken. So sehr sich Shiffrin und Kilde in dem Video auch gegenseitig auf die Schaufel nehmen – es bleibt immer liebenswürdig. Und irgendwie ist‘s ja auch beruhigend, dass auch international hochdekorierte Ski-Giganten auch in aller Früh einmal Zimtschnecken in ihre top austrainierte Körper stopfen.

(Bild: Instagram.com/akilde)

Wie oft Zimtschnecken auf dem Menüplan von Shiffrin stehen, ist nicht überliefert. Vielleicht gaben ihr die Zucker-Spender ja auch Kraft, die sie zu Platz vier beim Saisonauftakt in Sölden vorige Woche führte.

Keine Abfahrt
Vor Sölden hatte sie sich ja einigermaßen unsicher gegeben – zumal sie den Großteil der Vorsaison verletzungsbedingt verpasst hatte. „Es gibt sehr viele Unsicherheiten im Moment“, meinte sie. Slalom und Riesentorlauf sind in dieser Saison der Hauptfokus der Frau mit 101 Weltcup-Siegen, ein Comeback in der Abfahrt ist vorerst nicht geplant. „Ich werde keine Abfahrten fahren“, betonte Shiffrin. Dabei spiele auch die aktuelle Stärke der US-Speed-Frauen mit Abfahrts-Weltmeisterin Breezy Johnson, Lauren Macuga und Lindsey Vonn eine entscheidende Rolle. „Selbst wenn ich bei Olympia in der Abfahrt starten wollen würde, ich würde wahrscheinlich die teaminterne Qualifikation nicht schaffen“, sagte sie. Außer sie setzte noch ein bisserl intensiver auf die Kraft von Zimtschnecken.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kärnten
Arbeiter stürzt mit Kran von Autobahnbrücke in Tod
163.941 mal gelesen
Am Freitagvormittag stürzte hier ein Kran in die Tiefe.
Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
119.460 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Innenpolitik
VdB-Nachfolge: Die Favoriten für die Hofburg-Wahl
115.795 mal gelesen
In drei Jahren wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Hofburg verlassen.
Mehr Ski Alpin
Geht um sehr viel Geld
Odermatt erhält skurrilen Lockruf aus Kasachstan
Um 5.51 Uhr
Zimtschnecken! Kilde überführt Herzdame Shiffrin
Hält ihn Nachts wach
Kilde hat zu kämpfen: „Es kam wie aus dem Nichts“
Aufregung um Ski-Queen
Vonn empört: „Danke, dass du mir den Tod wünschst“
„Nächstes Abenteuer“
Nach Olympia wechselt Lindsey Vonn die Sportart

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf