Zimtschnecken! Kilde überführt Herzdame Shiffrin

„Weißt du, wie spät es ist?“, sagt Kilde in dem Video, das er aktuell als Story geteilt hat. „Es ist 5.51 Uhr.“ Shiffrin beeindruckt das nicht, es nervt sie höchstens ein bisserl. Sie geht ihren Weg unbeirrt weiter. Und der führt sie zum gemeinsamen Kühlschrank. Was dort Shiffrin in aller Herrgottsfrüh herauskramt? Tatsächlich: eine paar in Alufolie eingewickelte Zimtschnecken. So sehr sich Shiffrin und Kilde in dem Video auch gegenseitig auf die Schaufel nehmen – es bleibt immer liebenswürdig. Und irgendwie ist‘s ja auch beruhigend, dass auch international hochdekorierte Ski-Giganten auch in aller Früh einmal Zimtschnecken in ihre top austrainierte Körper stopfen.