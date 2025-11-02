Zimtschnecken! Kilde überführt Herzdame Shiffrin

Das sind ja knallharte Aufdeckungsmethoden! „Detektiv“ Aleksander Aamodt Kilde überführt in einem Insta-Video seine Freundin Mikaela Shiffrin um 5.51 Uhr eiskalt. Das Corpus Delicti: Zimtschnecken.
„Weißt du, wie spät es ist?“, sagt Kilde in dem Video, das er aktuell als Story geteilt hat. „Es ist 5.51 Uhr.“ Shiffrin beeindruckt das nicht, es nervt sie höchstens ein bisserl. Sie geht ihren Weg unbeirrt weiter. Und der führt sie zum gemeinsamen Kühlschrank. Was dort Shiffrin in aller Herrgottsfrüh herauskramt? Tatsächlich: eine paar in Alufolie eingewickelte Zimtschnecken. So sehr sich Shiffrin und Kilde in dem Video auch gegenseitig auf die Schaufel nehmen – es bleibt immer liebenswürdig. Und irgendwie ist‘s ja auch beruhigend, dass auch international hochdekorierte Ski-Giganten auch in aller Früh einmal Zimtschnecken in ihre top austrainierte Körper stopfen.
Wie oft Zimtschnecken auf dem Menüplan von Shiffrin stehen, ist nicht überliefert. Vielleicht gaben ihr die Zucker-Spender ja auch Kraft, die sie zu Platz vier beim Saisonauftakt in Sölden vorige Woche führte.
Keine Abfahrt
Vor Sölden hatte sie sich ja einigermaßen unsicher gegeben – zumal sie den Großteil der Vorsaison verletzungsbedingt verpasst hatte. „Es gibt sehr viele Unsicherheiten im Moment“, meinte sie. Slalom und Riesentorlauf sind in dieser Saison der Hauptfokus der Frau mit 101 Weltcup-Siegen, ein Comeback in der Abfahrt ist vorerst nicht geplant. „Ich werde keine Abfahrten fahren“, betonte Shiffrin. Dabei spiele auch die aktuelle Stärke der US-Speed-Frauen mit Abfahrts-Weltmeisterin Breezy Johnson, Lauren Macuga und Lindsey Vonn eine entscheidende Rolle. „Selbst wenn ich bei Olympia in der Abfahrt starten wollen würde, ich würde wahrscheinlich die teaminterne Qualifikation nicht schaffen“, sagte sie. Außer sie setzte noch ein bisserl intensiver auf die Kraft von Zimtschnecken.
