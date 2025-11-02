Odermatt erhält skurrilen Lockruf aus Kasachstan

Ein kasachischer Multimillionär habe angefragt, ob Odermatt zwei Skitage mit ihm verbringen würde. 150.000 Schweizer Franken habe der Mann dafür geboten. Doch der Athlet musste nicht lange überlegen. „Wir waren uns sofort einig: Mit solchen Dingen fangen wir gar nicht erst an. Würde sich Marco in solchen Verpflichtungen verzetteln, hätte er nie diese Erfolge“, so sein Manager, der abschließend ergänzt: „Das ist etwas, was ich an ihm liebe!“