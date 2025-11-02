Vorteilswelt
Geht um sehr viel Geld

Odermatt erhält skurrilen Lockruf aus Kasachstan

Ski Alpin
02.11.2025 13:04
Marco Odermatt erhielt ein lukratives Angebot aus Kasachstan.
Marco Odermatt erhielt ein lukratives Angebot aus Kasachstan.(Bild: GEPA)

Der Manager von Ski-Dominator Marco Odermatt hat ein skurriles Angebot aus Kasachstan publik gemacht. Sein Schützling hätte von einem Multimillionär offenbar viel Geld für zwei gemeinsame Skitage geboten bekommen. Doch der Schweizer hatte andere Pläne ... 

Im Interview mit „CH Media“ offenbarte Michael Schiendorfer, seines Zeichens Manager von Marco Odermatt, dass ihn täglich lukrative Angebote für das Ski-Ass erreichen würden. Doch der Schweizer lehnt diese immer wieder ab. „Marco verzichtet auf sehr viel Geld“, erklärt sein Manager.

Odermatt musste nicht lange überlegen
Dabei gehe es um einen mittleren sechsstelligen Betrag, den Odermatt jährlich dazuverdienen können, betont Schiendorfer. Darunter auch einige skurrile Angebote. Eines ist ihm dabei gut in Erinnerung geblieben, denn es stammte aus Kasachstan. 

Ein kasachischer Multimillionär habe angefragt, ob Odermatt zwei Skitage mit ihm verbringen würde. 150.000 Schweizer Franken habe der Mann dafür geboten. Doch der Athlet musste nicht lange überlegen. „Wir waren uns sofort einig: Mit solchen Dingen fangen wir gar nicht erst an. Würde sich Marco in solchen Verpflichtungen verzetteln, hätte er nie diese Erfolge“, so sein Manager, der abschließend ergänzt: „Das ist etwas, was ich an ihm liebe!“

Folgen Sie uns auf