Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Was wo passiert

Bei den Radwegen gibt das Land Tirol Vollgas

Tirol
08.09.2025 17:00
Jedes Jahr werden Lücken im Tiroler Radwegenetz geschlossen.
Jedes Jahr werden Lücken im Tiroler Radwegenetz geschlossen.(Bild: Birbaumer Christof)

Ob einfach für den Genuss oder mit sportlichen Ambitionen – in Tirol boomt das Radfahren. Gemeinden, Tourismusverbände und Land haben in den vergangenen Jahren in das Wegenetz investiert. Auch heuer und 2026 ist einiges geplant, wie LHStv. Philip Wohlgemuth (SPÖ) im Gespräch mit der „Krone“ verrät. 

0 Kommentare

Das Land befindet sich beim Radfahren auf der Überholspur! Trotz Spardruck werden alleine heuer sieben Millionen Euro in die Radinfrastruktur investiert. „Wir wollen nicht nur den Klimaschutz und die Verkehrssicherheit fördern, sondern auch die regionale Entwicklung und die Lebensqualität in allen Teilen Tirols stärken“, so Landeshauptmann-Stellvertreter Philip Wohlgemuth (SPÖ), zuständiger Referent für Radwege, zur „Krone“.

Zitat Icon

Wir arbeiten im intensiven Austausch mit den zuständigen Gemeinden sowie Tal- und Tourismusverbänden.

LH-Stv. Philip Wohlgemuth

Bild: Johanna Birbaumer

Unterstützung für Gemeinden und TVBs
Grundsätzlich ist das Land bei Radwegprojekten „nur“ Fördergeber und auf die lokale Initiative von Gemeinden, Tal- und Tourismusverbänden angewiesen. Es sei aber im größten Interesse des Landes, attraktive und vor allem sichere Radwege für die Tiroler Bevölkerung und die zahlreichen Radtouristen zur Verfügung stellen zu können.

„Wir arbeiten im intensiven Austausch mit den zuständigen Gemeinden sowie Tal- und Tourismusverbänden zusammen, um wichtige Radachsen verwirklichen zu können“, betont Wohlgemuth weiter.

Projekte 2025/26

  • Milser Innbrücke (Baustart Niederwasserperiode 2025)
  • Innradweg und Via Claudia Augusta: Innbrücke Roppen (Innradweg)
  • Anbindung Oberlienz  
  • Sanierung Bereich Schmaltal (Brixentalradweg)
  • Rendlbrücke Wörgl (Innradweg)  
  • Diverse Asphaltierungen Zwischentoren (Via Claudia Augusta und Loisachradweg)  
  • Abschnitt Wenns und St. Leonhard (Pitztalradweg)  
  • Oberau – Mühltal (Wildschönau)  
  • Bahnhof Fritzens Wattens  
  • Abschnitt Telfes – Unterberg (Stubaitalradweg)  
  • Unterführung Mieders (Stubaitalradweg)  
  • Gerberbrücke (Via Claudia Augusta und Innradweg)
  • Weiterführung Radweg Innsbruck Mitte bis Schloss Ambras  (2026)
  • Planseeradweg  (2026)
  • Südring Innsbruck (2026)

„Diese gemeinsamen Investitionen bedeuten nicht nur mehr Komfort und Sicherheit für Radfahrerinnen und Radfahrer, sondern leisten auch einen wichtigen Beitrag zu Gesundheit, Klimaschutz sowie einem attraktiven Freizeit- und Tourismusangebot“, sagt LHStv. Wohlgemuth abschließend.

Porträt von Markus Gassler
Markus Gassler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Der Apfelstrudel wurde dem „Stern von Karlovac“, einer historischen Festung, nachempfunden.
Back-Rekord
Längster Apfelstrudel der Welt kommt aus Kroatien
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Weltweites Spektakel
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
Am Samstagabend ist in Süddeutschland das Dach eines Supermarkts teilweise eingestürzt. Drei ...
Kurz nach Renovierung
Supermarkt-Dach stürzt ein – drei Verletzte
Elch „Emil“ hat in der Nacht auf Sonntag die Westbahnstrecke blockiert und St. Pölten verlassen.
Verließ St. Pölten
Polizei hat derzeit keinen Kontakt zu Elch „Emil“
Flammen schossen aus mehreren Räumlichkeiten des Regierungssitzes.
Tote und Verletzte
Luftangriffe: Regierungssitz in Kiew getroffen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
385.062 mal gelesen
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Adabei Österreich
Moderator Martin Ferdiny wird zum ORF-Pendler
158.304 mal gelesen
ORF-Moderator Martin Ferdiny im „Studio 2“
Fußball International
Plötzlich liegen mitten im Spiel alle am Boden
144.341 mal gelesen
Skurrile, aber durchaus ernste Szenen: Spieler legen sich während eines Freundschaftspiels in ...
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
1654 mal kommentiert
Innenpolitik
Soziale Staffelung für kleine Pensionen schon fix
1402 mal kommentiert
Vizekanzler Andreas Babler, Kanzler Stocker und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger verhandeln am ...
Innenpolitik
Datenleck vertuscht? FPÖ nimmt Karner ins Visier
1176 mal kommentiert
Starker Tobak: FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz (re.) wirft ÖVP-Innenminister Gerhard ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf