Bei den Radwegen gibt das Land Tirol Vollgas

Das Land befindet sich beim Radfahren auf der Überholspur! Trotz Spardruck werden alleine heuer sieben Millionen Euro in die Radinfrastruktur investiert. „Wir wollen nicht nur den Klimaschutz und die Verkehrssicherheit fördern, sondern auch die regionale Entwicklung und die Lebensqualität in allen Teilen Tirols stärken“, so Landeshauptmann-Stellvertreter Philip Wohlgemuth (SPÖ), zuständiger Referent für Radwege, zur „Krone“.