„Gegen die Katzenflut muss was getan werden!“

Dem großartigen Tierschutzverein „Purzel & Vicky“ in Vasoldsberg bei Graz platzt der Kragen: 57 Katzen mussten in nur fünf Tagen aufgenommen werden!
Die Tiere sind in teils erbärmlichem, mitleiderregendem Zustand: krank, abgemagert, mit Schnupfen, Pilz, sie benötigen Augen- oder Zahnoperationen. „Allein die erste Versorgung dieser armen Katzen kostet an die 10.000 Euro“, schildern Ingrid und Michael Stracke. 57 wurden allein in fünf (!) Tagen gebracht, stammen hauptsächlich aus behördlichen Abnahmen.
Den gewohnt geduldigen Ausnahme-Tierschützern platzt angesichts dessen jetzt aber der Kragen: „Das Ganze ist mittlerweile ein Fass ohne Boden. Und ist ein richtiges Versäumnis, typisch Österreich hat man viel zu lange weggeschaut!“
Die Experten verlangen, dass jetzt endlich rigoros kastriert wird, so wie es ja auch vorgeschrieben ist. Dass Zuchtgenehmigungen nicht mehr so einfach zu kriegen, nur noch gewerblich zugelassen sind und streng kontrolliert werden. „Die Zuchtdefinition im Gesetz ist ein schlechter Witz. Und kann von den Amtstierärzten gar nicht ausreichend überprüft werden.“
Von der Politik werden, wie kürzlich von Tierschutz-Landesrat Hannes Amesbauer berichtet, „Gespräche“ in Aussicht gestellt. Das ist aber längst zu wenig. Tierschützer werden hier mit einem Mega-Problem total im Stich gelassen. Auf einen öffentlichen Aufschrei der Tierschutzombudsfrau (und Lösungen durch dieselbe) wartet man ohnehin vergeblich.
Wenn jemand den engagierten Tierschutzverein unterstützen möchte: Kontonummer:
AT 393843900000257410
