„Gegen die Katzenflut muss was getan werden!“

Die Experten verlangen, dass jetzt endlich rigoros kastriert wird, so wie es ja auch vorgeschrieben ist. Dass Zuchtgenehmigungen nicht mehr so einfach zu kriegen, nur noch gewerblich zugelassen sind und streng kontrolliert werden. „Die Zuchtdefinition im Gesetz ist ein schlechter Witz. Und kann von den Amtstierärzten gar nicht ausreichend überprüft werden.“