Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

IM METROPOL

Maccabi „lädt“ ein: Wuchteln für guten Zweck

Sport
03.09.2025 10:00
Maccabi Wien spielt wieder im 2. Bezirk, im Rapid-Trainingszentrum.
Maccabi Wien spielt wieder im 2. Bezirk, im Rapid-Trainingszentrum.(Bild: Albert Stern)

Maccabi Wien fühlt sich als Fußball-Sektion als Nachfolger der großen Hakoah-Mannschaft, hat trotz neuer Heimat im Rapid-Trainingszentrum aber Investitionen im Sinn, etwa in ein Klubheim. Um Geld zu lukrieren, gehen Kabarettist Robert Palfrader und Co. am 11. September im Metropol auf die Bühne.

0 Kommentare

Intensive Verhandlungen, Interventionen der Stadt. Und eine Kooperation mit dem SK Rapid. So kam 2.-Landesliga-Klub Maccabi Wien nach jahrelangen Bemühungen zu einem ständigen (Kunstrasen-)Platz im grün-weißen Trainingszentrum. Samt Container für Sanitäranlagen und Umkleidekabinen. Bei der Heimkehr in den zweiten Bezirk gab‘s kürzlich einen 5:0-Sieg gegen Fortuna. „Wir als Fußball-Sektion fühlen uns als Nachfolger der großen Hakoah-Mannschaft aus den 1920ern“, betont Boss Michael Margules. „Wir stellen in dieser Saison neben der Ersten, dem Aushängeschild des Vereins, eine U23 und sieben Nachwuchsteams im Alter von sechs bis 18 Jahren – jeder ist bei Maccabi willkommen.“

Am 11. September gibt‘s Wuchteln für den guten Zweck.
Am 11. September gibt‘s Wuchteln für den guten Zweck.(Bild: SC Maccabi Wien)

Dennoch sei es finanziell stets ein harter Kampf, „weil massive Investitionen im Sinne der Infrastruktur bevorstehen, unter anderem in ein modernes Klubheim.“ Um Geld für den Ligavierten zu lukrieren, gibt es am 11. September Wuchteln für den guten Zweck. Da werden Kabarettist Robert Palfrader und der Gentlemen Music Club mit Roman Grinberg im Metropol erstmals gemeinsam auftreten. Und unter dem Motto „Zuagrast“ mit Satire, Pointen und Musik als Hommage an das jüdische, vielfältige Wien begeistern.

Infos:

tickets@wiener-metropol.at

Porträt von Christian Mayerhofer
Christian Mayerhofer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
233.219 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Adabei Österreich
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
158.451 mal gelesen
In Mörbisch traten Toni Gabalier und Melissa Naschenweng 2023 zum ersten Mal öffentlich ...
Ausland
Justizkrimi um jungen Red-Bull-Milliardär „Boss“
126.847 mal gelesen
Der Milliardärssohn soll mit seinem Ferrari den Motorradpolizisten mehr als 200 Meter ...
Kolumnen
Eine für Pensionisten schockierende Zahl
2565 mal kommentiert
Stocker will sparen – unter anderem bei den Pensionserhöhungen.
Innenpolitik
Große Seniorenverbände stellen sich gegen Kanzler
1228 mal kommentiert
Für viele Senioren Realität: Rabattmarken entscheiden, ob frische Erdbeeren auf den Tisch ...
Wirtschaft
Inflation im August auf 4,1 Prozent geklettert
1103 mal kommentiert
Die Inflation lag im August bei 4,1 Prozent, das ist der höchste Wert seit Langem.
Mehr Sport
IM METROPOL
Maccabi „lädt“ ein: Wuchteln für guten Zweck
Nach Malone-Abgang
Wiener Austria sucht den violetten Goalgetter
Ersatz für Böving
Fix! Sturm Graz krallt sich Stürmer der Austria
Böving-Ersatz
Jetzt hofft Sturm auf Austrias Maurice Malone
Nach Sieg gegen Altach
Austria-Trainer Helm: „Von dem redet aber niemand“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf