Maccabi „lädt“ ein: Wuchteln für guten Zweck

Intensive Verhandlungen, Interventionen der Stadt. Und eine Kooperation mit dem SK Rapid. So kam 2.-Landesliga-Klub Maccabi Wien nach jahrelangen Bemühungen zu einem ständigen (Kunstrasen-)Platz im grün-weißen Trainingszentrum. Samt Container für Sanitäranlagen und Umkleidekabinen. Bei der Heimkehr in den zweiten Bezirk gab‘s kürzlich einen 5:0-Sieg gegen Fortuna. „Wir als Fußball-Sektion fühlen uns als Nachfolger der großen Hakoah-Mannschaft aus den 1920ern“, betont Boss Michael Margules. „Wir stellen in dieser Saison neben der Ersten, dem Aushängeschild des Vereins, eine U23 und sieben Nachwuchsteams im Alter von sechs bis 18 Jahren – jeder ist bei Maccabi willkommen.“