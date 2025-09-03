Mit Nachtschicht machte Luki sich fit für die WM

Tagwache 1 Uhr früh. Müde hievte sich Lukas Weißhaidinger aus dem Bett. Der Grund für den Diskus-Hünen, mitten in der Nacht aufzustehen, war diesmal nicht, dass Töchterchen Lola schrie, sondern, weil Coach Gregor Högler ein Training angesetzt hatte, um allmählich die Zeitumstellung an Tokio anzupassen, wo Lukas in 18 Tagen am Morgen seine WM-Qualifikation bestreiten wird.