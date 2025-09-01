Von Autobahn abgekommen: Pkw landete im Graben!

Ereignet hat sich der Unfall kurz vor 6.30 Uhr auf Höhe Münster im Bezirk Kufstein. Ein Pkw-Lenker – die Identität ist noch nicht bekannt – war in Richtung Innsbruck unterwegs, als er aus noch unbekannter Ursache über den Fahrbahnrand hinausgeriet und im Graben landete.