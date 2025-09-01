Von Autobahn abgekommen: Pkw landete im Graben!

Ein spektakulärer Unfall sorgten Montagfrüh für Stau und Verzögerungen auf der A12 Inntalautobahn im Tiroler Unterland: Ein Pkw war aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und in den angrenzenden Graben gestürzt.
Ereignet hat sich der Unfall kurz vor 6.30 Uhr auf Höhe Münster im Bezirk Kufstein. Ein Pkw-Lenker – die Identität ist noch nicht bekannt – war in Richtung Innsbruck unterwegs, als er aus noch unbekannter Ursache über den Fahrbahnrand hinausgeriet und im Graben landete.
Offenbar ging Unfall glimpflich aus
Nachkommende Verkehrsteilnehmer leisteten Erste Hilfe. Ersten Meldungen zufolge dürfte der Lenker recht glimpflich davongekommen sein. Von leichten Verletzungen ist die Rede.
Der genaue Unfallhergang ist noch Gegenstand von weiteren Erhebungen. Im Frühverkehr kam es zu Staus und Verzögerungen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.