Frohnleiten: Neue Eishalle als einzige Option?

Der steirische Eishockey-Sport wurde zuletzt in seinen Grundfesten erschüttert. In Frohnleiten steht die alte Eishalle vor dem Aus. Nun gab es einen SOS-Notruf an die Landes-Politiker.
Die Eishockey-Steiermark blickt nach Frohnleiten. Das drohende Aus der Eishalle erhitzt die Gemüter. Am 11. Dezember fällt im Gemeinderat die Entscheidung, wird voraussichtlich der Nachmietvertrag für einen Ballsportanbieter (u.a. Paddle-Tennis) unterschrieben. „Die Eishalle ist 21 Jahre alt und schon damals falsch gebaut worden. Sie ist offen, kann damit nicht entsprechend genützt werden“, sagt Frohnleitens Bürgermeister Johannes Wagner.
Wir haben Investoren und Pläne. Allerdings brauchen wir die Unterstützung des Landes
Johannes Wagner, Bürgermeister Frohnleiten
Die Kosten explodieren. Das Aus der (alten) Halle scheint fix. Auch wenn Wagner an Alternativen arbeitet: „Wir haben einen Lösungsansatz ausgearbeitet, haben neben der aktuellen Halle ein Grundstück, das wir zur Verfügung stellen würden. Hier könnte ein Projekt mit einer geschlossenen Halle entstehen. Wir haben Investoren und Pläne. Allerdings brauchen wir die Unterstützung des Landes.“
Erste Gespräche
Gestern gab es eine erste Gesprächsrunde mit der sportlichen Ebene des Landes – mit dem Landesreferat für Sport, dem Büro des Landeshauptmannes Mario Kunasek sowie den Präsidenten der Dachverbände und des steirischen Eishockeyverbandes.
„Es war ein wichtiger Zwischenschritt – aber es war nicht die Runde, die etwas beschließen könnte“, sagt Eishockeyverbandspräsident Hofer, der weiter in großer Sorge ist: „Uns läuft die Zeit davon. Sollte am 11. Dezember das Aus der Eishalle – ohne Alternative – beschlossen werden, fällt uns nach Bruck die zweite Eishalle in kurzer Zeit weg.“ Ein Horrorszenario!
Auf Nachfrage im Büro des Landeshauptmannes heißt es zwar: „Es ist wichtig, dass die Eisflächen in der Steiermark erhalten bleiben.“ Und auch LH-Vize Manuela Khom betont, dass „man gemeinsam mit dem Landeshauptmann eine Lösung suchen wird.“ Dafür braucht es aber entsprechende finanzielle Hilfe. Und die Zeit drängt
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.