SOS an die Politik

Frohnleiten: Neue Eishalle als einzige Option?

Steiermark
05.12.2025 11:00
Das Thema schlägt hohe Wellen im Eishockey-Sport
Das Thema schlägt hohe Wellen im Eishockey-Sport(Bild: StEHV)

Der steirische Eishockey-Sport wurde zuletzt in seinen Grundfesten erschüttert. In Frohnleiten steht die alte Eishalle vor dem Aus. Nun gab es einen SOS-Notruf an die Landes-Politiker.

Die Eishockey-Steiermark blickt nach Frohnleiten. Das drohende Aus der Eishalle erhitzt die Gemüter. Am 11. Dezember fällt im Gemeinderat die Entscheidung, wird voraussichtlich der Nachmietvertrag für einen Ballsportanbieter (u.a. Paddle-Tennis) unterschrieben. „Die Eishalle ist 21 Jahre alt und schon damals falsch gebaut worden. Sie ist offen, kann damit nicht entsprechend genützt werden“, sagt Frohnleitens Bürgermeister Johannes Wagner.

Wir haben Investoren und Pläne. Allerdings brauchen wir die Unterstützung des Landes

Johannes Wagner, Bürgermeister Frohnleiten

Die Kosten explodieren. Das Aus der (alten) Halle scheint fix. Auch wenn Wagner an Alternativen arbeitet: „Wir haben einen Lösungsansatz ausgearbeitet, haben neben der aktuellen Halle ein Grundstück, das wir zur Verfügung stellen würden. Hier könnte ein Projekt mit einer geschlossenen Halle entstehen. Wir haben Investoren und Pläne. Allerdings brauchen wir die Unterstützung des Landes.“

Gestern gab es eine erste Gesprächsrunde mit der sportlichen Ebene des Landes – mit dem Landesreferat für Sport, dem Büro des Landeshauptmannes Mario Kunasek sowie den Präsidenten der Dachverbände und des steirischen Eishockeyverbandes.

„Es war ein wichtiger Zwischenschritt – aber es war nicht die Runde, die etwas beschließen könnte“, sagt Eishockeyverbandspräsident Hofer, der weiter in großer Sorge ist: „Uns läuft die Zeit davon. Sollte am 11. Dezember das Aus der Eishalle – ohne Alternative – beschlossen werden, fällt uns nach Bruck die zweite Eishalle in kurzer Zeit weg.“ Ein Horrorszenario!

Amateur-Eishockey prägt den Sport in der Steiermark. Doch der Zuspruch der Politik, in die ...
Frohnleiten droht Aus
Alarmstufe Rot! Steirer fürchten um ihre Eishallen
18.11.2025

Auf Nachfrage im Büro des Landeshauptmannes heißt es zwar: „Es ist wichtig, dass die Eisflächen in der Steiermark erhalten bleiben.“ Und auch LH-Vize Manuela Khom betont, dass „man gemeinsam mit dem Landeshauptmann eine Lösung suchen wird.“ Dafür braucht es aber entsprechende finanzielle Hilfe. Und die Zeit drängt

Christoph Kothgasser
Folgen Sie uns auf