Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Matchwinner für „Reds“

FC Liverpool feiert sein 16-jähriges „Wunderkind“

Fußball International
26.08.2025 10:56
Rio Ngumoha wurde in Newcastle zum Matchwinner.
Rio Ngumoha wurde in Newcastle zum Matchwinner.(Bild: AP/Owen Humphreys)

Der 16-jährige Rio Ngumoha ist nach seinem großen Auftritt beim Premier-League-Debüt für Liverpool in England in aller Munde. Mit seinem 3:2-Siegtreffer bei Newcastle United in der zehnten Minute der Nachspielzeit wurde er zum jüngsten Liverpool-Torschützen in der Liga-Historie des englischen Fußballmeisters – und danach landauf, landab gefeiert. „Sein Name ist Rio. Liverpools Wunderkind trifft in letzter Minute zum Sieg im Newcastle-Krimi“, schrieb der „Mirror“.

0 Kommentare

Im „Liverpool Echo“ war zu lesen: „Liverpools bestgehütetes Geheimnis ist nach seinem Wayne-Rooney-Moment nun das Gesprächsthema in der Fußballwelt.“ Rooney hatte einst ebenfalls mit 16 Jahren für den Stadtrivalen Everton getroffen und anschließend eine Weltkarriere gestartet. Am Freitag wird Ngumoha 17 Jahre alt – dann unterschreibt er auch seinen ersten Profivertrag.

„Ich freue mich sehr für Rio. Ich habe es ihm schon gesagt: Jetzt geht es los“, berichtete Liverpools Kapitän Virgil van Dijk. „Er muss weiter hart arbeiten und bescheiden bleiben, aber es auf jeden Fall genießen, denn solche Abende sind nicht selbstverständlich, wenn man an seiner Stelle ist.“ Bereits in der vergangenen Saison kam der Youngster, der aus der Chelsea-Akademie zum LFC gewechselt war, in einem FA-Cup-Spiel zum Einsatz und avancierte mit 16 Jahren und 135 Tagen zum jüngsten Liverpool-Spieler.

Lesen Sie auch:
Eine zwischenzeitliche 2:0-Führung bei Newcastle United hätte für den FC Liverpool beinahe nicht ...
Premier League
Liverpool verspielt 2:0-Führung und siegt trotzdem
25.08.2025

Ngumoha statt Isak?
Nur drei Spieler in der Premier-League-Historie waren bei ihrem ersten Treffer jünger, darunter Rooney. Und womöglich ist Ngumoha die Antwort in der Transfer-Saga um Alexander Isak, der Newcastle gerne in Richtung Liverpool verlassen will und am Montagabend weiter außen vor war. Für den Schweden müsste Liverpool ähnlich tief in die Tasche greifen wie für Florian Wirtz.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
FC Liverpool
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unglaublich: Vater verschwieg Sohn in Bergnot
143.994 mal gelesen
Vom Heli aus konnten die beiden Verstiegenen in der Nacht ausgemacht werden (kleines Bild).
Adabei Österreich
Wie geht‘s Robert Kratky nach dem Ö3-Aus wirklich?
113.875 mal gelesen
Krone Plus Logo
Dieses Foto entstand Anfang Juni 2025 bei einer Reise nach Budapest mit Freunden. „Ich war nie ...
Ausland
Unfall auf Friedhofsparkplatz: Zwillinge tot
98.284 mal gelesen
Ein Auto fuhr auf einem Friedhofsparkplatz in Krefeld in eine Gruppe von Menschen. Ein ...
Innenpolitik
Stabil im Parterre: Zum Zustand der Babler-SPÖ
1343 mal kommentiert
Parteichef Babler fühlt sich wohl in seinem Amt als Vizekanzler und Kulturminister.
Innenpolitik
Geheime Absprachen: Strafe für Kickls „General“
1091 mal kommentiert
Generalsekretär Goldgruber mit seinem Innenminister Kickl im Jahr 2018 – jetzt wurde Goldgruber ...
Kolumnen
Babler und die Frage seiner Durchsetzungskraft
958 mal kommentiert
Andreas Babler nahm erstmals als Vizekanzler im ORF-Sommergespräch Platz.
Mehr Fußball International
Matchwinner für „Reds“
FC Liverpool feiert sein 16-jähriges „Wunderkind“
„Flucht“ aus Bremen?
Premier-League-Klub an ÖFB-Legionär Schmid dran
Registrierungs-Zoff
Super-GAU! Barcelonas Dani Olmo droht Saison-Aus
Medizincheck bestanden
Bayer Leverkusen verpflichtet fünffachen CL-Sieger
Was Trainern oft fehlt
Wäre Happel heute noch erfolgreich? „Eher nicht“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf