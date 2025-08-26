FC Liverpool feiert sein 16-jähriges „Wunderkind“

„Ich freue mich sehr für Rio. Ich habe es ihm schon gesagt: Jetzt geht es los“, berichtete Liverpools Kapitän Virgil van Dijk. „Er muss weiter hart arbeiten und bescheiden bleiben, aber es auf jeden Fall genießen, denn solche Abende sind nicht selbstverständlich, wenn man an seiner Stelle ist.“ Bereits in der vergangenen Saison kam der Youngster, der aus der Chelsea-Akademie zum LFC gewechselt war, in einem FA-Cup-Spiel zum Einsatz und avancierte mit 16 Jahren und 135 Tagen zum jüngsten Liverpool-Spieler.