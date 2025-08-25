Auto stürzt über Feld, zwischen Bäumen eingeklemmt

Ein in ein steiles Feld abgestürztes Auto, eingeklemmt zwischen zwei Bäumen, doch vom Lenker fehlte jede Spur. Dieses Rätsel beschäftigte die Polizei am Montag im Tiroler Alpbachtal. Eines sei vorweg verraten: Alkohol war im Spiel.
Wann und wie genau es zu dem Unfall kam, ist noch nicht klar. „Am Montagvormittag entdeckte ein 20-Jähriger in Alpbach einen beschädigten Zaun und Reifenspuren in einem Feld“, heißt es von der Polizei.
Der Mann ging den Spuren weiter nach und begab sich über das steile Feld zu einem Waldstück hinab. Dort entdeckte er ein stark beschädigtes Auto, das zwischen Bäumen eingeklemmt war.
Die Zulassungsbesitzerin konnte stark alkoholisiert, aber unverletzt angetroffen werden.
Ein Sprecher der Polizei
Auto ist Totalschaden
Vom Lenker fehlte jedoch weit und breit jede Spur. „Auch im Zuge einer sofort durchgeführten Suchaktion konnten keine Personen gefunden werden.“
Durch weitere Ermittlungen konnte schlussendlich die Zulassungsbesitzerin ausgeforscht werden. „Sie konnte stark alkoholisiert, aber unverletzt angetroffen werden.“ Weitere Ermittlungen zum genauen Unfallhergang folgen noch. Das Auto ist ein Totalschaden.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.