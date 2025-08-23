Was vom Sommer bleibt | Süße Phase zu Ende

Was vom Sommer bleibt. Was bleibt vom sich nun zu Ende neigenden Sommer 2025 außer der Erinnerung an mehr verregnete Tage als wir uns wünschen? Innenpolitisch könnte im Gedächtnis bleiben, dass die „Doch-nicht-Kanzlerpartei“ FPÖ-Ferien machte, während die Dreier-Regierung, die nach der Verteilung zahlreicher bitterer Pillen ihre Anfangsbezeichnung als „Zuckerlkoalition“ längst abgestreift hat, die sommerliche Debatte mit künstlichen Themen zu befeuern versuchte. Bei der ÖVP probierte Minister und „Vielleicht-irgendwann-Kanzlerkandidat“ Wolfgang Hattmannsdorfer mit dem Kampf gegen die vermeintliche „Lifestyle-Teilzeit“ im Lande zu punkten. Da zog jedoch Regierungspartner SPÖ trotz aller zur Schau getragenen sonstigen Koalitions-Harmonie nicht mit. Der größte Erfolg? Der Bekanntheitsgrad des Wirtschaftsministers dürfte gewachsen sein. Ob sein Beliebtheitsgrad mitwuchs – das darf bezweifelt werden.
Süße Phase zu Ende. Auf Seiten der SPÖ ritt in diesem ersten Sommer der türkis-rot-pinken Regierung der sonst so pragmatisch auftretende Finanzminister Markus Marterbauer gegen den Lebensmittelhandel aus und drohte Preisregulierungen an. Da wiederum wollte und konnte Regierungspartner ÖVP nicht mitziehen. Schon gar nicht bei der von SPÖ-Sozialministerin Korinna Schumann diese Woche angekündigten Klage gegen die vier größten Supermarktketten. Und zuletzt kündigten die Neos auch noch an, man wolle den Pensionisten in die Tasche greifen, um auf deren Kosten das Budget zu sanieren. Ja, die „süße“ Phase in der (Ex-)-„Zuckerlkoalition“ – sie ist endgültig vorbei.
Kommen Sie gut durch den Sonntag!
Kommentare
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.