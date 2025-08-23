Vorteilswelt
Was vom Sommer bleibt | Süße Phase zu Ende

(Bild: Krone KREATIV/ROLAND SCHLAGER/APA/picturedesk.com, stock.adobe.com)

Was vom Sommer bleibt. Was bleibt vom sich nun zu Ende neigenden Sommer 2025 außer der Erinnerung an mehr verregnete Tage als wir uns wünschen? Innenpolitisch könnte im Gedächtnis bleiben, dass die „Doch-nicht-Kanzlerpartei“ FPÖ-Ferien machte, während die Dreier-Regierung, die nach der Verteilung zahlreicher bitterer Pillen ihre Anfangsbezeichnung als „Zuckerlkoalition“ längst abgestreift hat, die sommerliche Debatte mit künstlichen Themen zu befeuern versuchte. Bei der ÖVP probierte Minister und „Vielleicht-irgendwann-Kanzlerkandidat“ Wolfgang Hattmannsdorfer mit dem Kampf gegen die vermeintliche „Lifestyle-Teilzeit“ im Lande zu punkten. Da zog jedoch Regierungspartner SPÖ trotz aller zur Schau getragenen sonstigen Koalitions-Harmonie nicht mit. Der größte Erfolg? Der Bekanntheitsgrad des Wirtschaftsministers dürfte gewachsen sein. Ob sein Beliebtheitsgrad mitwuchs – das darf bezweifelt werden.

Süße Phase zu Ende. Auf Seiten der SPÖ ritt in diesem ersten Sommer der türkis-rot-pinken Regierung der sonst so pragmatisch auftretende Finanzminister Markus Marterbauer gegen den Lebensmittelhandel aus und drohte Preisregulierungen an. Da wiederum wollte und konnte Regierungspartner ÖVP nicht mitziehen. Schon gar nicht bei der von SPÖ-Sozialministerin Korinna Schumann diese Woche angekündigten Klage gegen die vier größten Supermarktketten. Und zuletzt kündigten die Neos auch noch an, man wolle den Pensionisten in die Tasche greifen, um auf deren Kosten das Budget zu sanieren. Ja, die „süße“ Phase in der (Ex-)-„Zuckerlkoalition“ – sie ist endgültig vorbei.

Kommen Sie gut durch den Sonntag!

Porträt von Klaus Herrmann
Klaus Herrmann
