Was vom Sommer bleibt | Süße Phase zu Ende

Was vom Sommer bleibt. Was bleibt vom sich nun zu Ende neigenden Sommer 2025 außer der Erinnerung an mehr verregnete Tage als wir uns wünschen? Innenpolitisch könnte im Gedächtnis bleiben, dass die „Doch-nicht-Kanzlerpartei“ FPÖ-Ferien machte, während die Dreier-Regierung, die nach der Verteilung zahlreicher bitterer Pillen ihre Anfangsbezeichnung als „Zuckerlkoalition“ längst abgestreift hat, die sommerliche Debatte mit künstlichen Themen zu befeuern versuchte. Bei der ÖVP probierte Minister und „Vielleicht-irgendwann-Kanzlerkandidat“ Wolfgang Hattmannsdorfer mit dem Kampf gegen die vermeintliche „Lifestyle-Teilzeit“ im Lande zu punkten. Da zog jedoch Regierungspartner SPÖ trotz aller zur Schau getragenen sonstigen Koalitions-Harmonie nicht mit. Der größte Erfolg? Der Bekanntheitsgrad des Wirtschaftsministers dürfte gewachsen sein. Ob sein Beliebtheitsgrad mitwuchs – das darf bezweifelt werden.