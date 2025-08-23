Tirol: Arbeiter (65) bei Sturz von Leiter verletzt

„Die Buben hätten an einer Nuss sterben können!“
Schwerer Arbeitsunfall am Freitagnachmittag in Stanz bei Landeck! Ein 65-jähriger Einheimischer stürzte dort von einer Leiter und erlitt dabei erhebliche Verletzungen. Er landete im Krankenhaus.
Der Einheimische war kurz vor 16 Uhr mit Arbeiten an einer Scheune beschäftigt. Dort befestigte er Bretter an der Außenseite und musste dafür auf eine zwei Meter hohe Leiter steigen.
Dabei verlor er das Gleichgewicht und stürzte ab. Er prallte am grasbewachsenen Untergrund auf und erlitt erhebliche Verletzungen. Der 65-Jährige wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus nach Zams geflogen.
