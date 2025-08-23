Bei Neugestaltung reden Bürger kräftiges Wort mit

Wasser und Events sind von großer Bedeutung

Wie der Platz danach aussieht, ist freilich noch unklar. Eines steht jedoch fest: Das Thema „Brunnen & Wasser“ nimmt einen zentralen Stellenwert ein und wird auch in der Umfrage deutlich kommuniziert. Der Platz wird aktuell auch für Events, etwa den bekannten Mittwochsfesten, genutzt. „Der Platz ist schön, wir dürfen ihn uns nicht kaputt machen und müssen genau überlegen, was wir machen“, so der Gemeindechef.