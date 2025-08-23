Vorteilswelt
Umfrage fürs „Platzl“

Bei Neugestaltung reden Bürger kräftiges Wort mit

Tirol
23.08.2025 18:00
Das „Platzl“ soll umgestaltet werden, Bürger bringen dabei ihre Ideen ein.
In Sillian soll der Platz vor dem Gemeindehaus verschönert werden. Um dies umzusetzen, setzt man auf Ideen und Vorlieben der eigenen Bürger. Eine Umfrage stößt auf große Zustimmung. Der Fahrplan bis zur Umsetzung steht.

0 Kommentare

Das „Platzl“ in der Osttiroler Gemeinde Sillian steht vor einer großen Veränderung. Der Vorplatz der Gemeinde soll umgestaltet werden. So weit, so gut. Damit der Platz künftig den Wünschen der Bürger gerecht wird, hat sich die Gemeinde rund um BM Franz Schneider etwas Besonderes einfallen lassen: Man initiierte im Rahmen eines Dolomiti Live Projektes mit dem Regionsmanagement Osttirol eine groß angelegte Umfrage.

Die Idee dahinter ist schnell erklärt, so das Gemeindeoberhaupt: „Es war immer schon meine Intention, die Bürger einzubinden. Der Platz wird schließlich von ihnen genutzt. Wir sind es den Leuten auch schuldig, denn schließlich ist es nicht überall möglich, mitzuentscheiden und mitzuarbeiten.“

Auch der Adventmarkt hat jedes Jahr dort seinen Platz.
Bürger bringen Ideen und Wünsche in Projekt ein
Wie wohl fühlt man sich am Platzl? Was macht man dort? Welcher Brunnen gefällt dir am besten? Diese und weitere Fragen werden in der Umfrage gestellt. Am Ende sollen die Ideen und bevorzugten Antworten auch in das Ergebnis einfließen, so Schneider. Da die Beteiligung so groß ist, hat man die bis Mitte August geplante Umfrage kurzerhand verlängert.

Zitat Icon

Es hilft uns nicht, die schönste Idee umzusetzen, wenn die Bevölkerung keine Freude hat.

BM Franz Schneider

Spätestens Anfang Oktober ist jedoch Schluss. Denn dann werden die Ergebnisse ausgewertet und in einer Visionenwerkstatt kommen Anrainer, Vereine und weitere Betroffene genauso wie das involvierte Architektenbüro zusammen und heben das Projekt auf die nächste Stufe. „Darauf aufbauend gibt es einen Architektenbewerb. Es hilft uns nicht, die schönste Idee umzusetzen, wenn die Bevölkerung keine Freude hat.“

Zitat Icon

Der Platz ist schön, wir dürfen ihn uns nicht kaputt machen und müssen genau überlegen, was wir machen.

BM Franz Schneider

Wasser und Events sind von großer Bedeutung
Wie der Platz danach aussieht, ist freilich noch unklar. Eines steht jedoch fest: Das Thema „Brunnen & Wasser“ nimmt einen zentralen Stellenwert ein und wird auch in der Umfrage deutlich kommuniziert. Der Platz wird aktuell auch für Events, etwa den bekannten Mittwochsfesten, genutzt. „Der Platz ist schön, wir dürfen ihn uns nicht kaputt machen und müssen genau überlegen, was wir machen“, so der Gemeindechef.

Porträt von Martin Oberbichler
Martin Oberbichler
