Herzinfarkt am Steuer: Steirer prallt gegen Lkw

Einen Herzinfarkt dürfte am Mittwoch ein 77-jähriger Autofahrer im weststeirischen Köflach erlitten haben. Sein Wagen prallte gegen einen Lastwagen, für den Mann gab es keine Rettung mehr.
Der 77-Jährige fuhr laut Polizei mit seinem Auto gegen 16.30 Uhr in Köflach stadtauswärts, als er einen medizinischen Notfall erlitt – es dürfte sich um einen Herzinfarkt gehandelt haben. Daraufhin prallte sein Pkw ungebremst gegen einen geparkten Lastwagen.
Passanten befreiten den 77-Jährigen aus dem Fahrzeug und begannen sofort mit Reanimationsmaßnahmen. Doch trotz dieser Hilfe verstarb der Mann noch an der Unfallstelle.
