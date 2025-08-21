Jeder hilft jedem – und damit gleich sich selbst

Nachbarschaftshilfe wird bei einem Verein im Waldviertel zum Tauschgeschäft. Wer für andere anpackt, erhält einen „Zeitpolster“, den er einlösen kann, wenn er selbst Hilfe benötigt.
in Netzwerk für Betreuung, Zeitvorsorge und gegenseitige Unterstützung. Die Idee dahinter: Menschen, die anderen im Alltag helfen, erhalten dafür keine klassische Bezahlung, sondern Zeitgutschriften. Diese können sie später selbst einlösen, wenn sie einmal Unterstützung benötigen. Der Verein wurde ursprünglich in Vorarlberg von Gernot Jochum-Müller 2018 gegründet, Anfang August wurde er auch in Langenlois im Bezirk Krems etabliert.
Hilfe ist vielfältig
Vom Vorlesen und Rasen mähen bis zur handwerklichen Hilfe und der Unterstützung bei Behördenwegen: Pro geleisteter Stunde wird ein kleiner Kostenbeitrag vom Betreuten eingehoben, der auf das Vereinskonto einbezahlt wird. Wer hilft, sammelt indes Zeitgutschriften, die auf einem persönlichen Konto gespeichert werden. Diesen Zeitpolster kann man dann im Alter, bei Krankheit oder nach einem Unfall als Hilfsstunden einlösen. Damit wird ein Kreislauf gegenseitiger Hilfe geschaffen, der nicht nur praktisch ist, sondern auch Gemeinschaft fördert.
Helfende können ihre Betreuungsstunden so gestalten und soviel Zeit investieren, wie es in ihren Alltag passt. Neben der Zeitgutschrift entstehen ein wertvolles soziales Netzwerk und auch Freundschaften.
