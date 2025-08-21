Jeder hilft jedem – und damit gleich sich selbst

Hilfe ist vielfältig

Vom Vorlesen und Rasen mähen bis zur handwerklichen Hilfe und der Unterstützung bei Behördenwegen: Pro geleisteter Stunde wird ein kleiner Kostenbeitrag vom Betreuten eingehoben, der auf das Vereinskonto einbezahlt wird. Wer hilft, sammelt indes Zeitgutschriften, die auf einem persönlichen Konto gespeichert werden. Diesen Zeitpolster kann man dann im Alter, bei Krankheit oder nach einem Unfall als Hilfsstunden einlösen. Damit wird ein Kreislauf gegenseitiger Hilfe geschaffen, der nicht nur praktisch ist, sondern auch Gemeinschaft fördert.