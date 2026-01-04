17-jähriger Steirer gewinnt WM-Lauf in Deutschland

5000 Fans schauten den Motorrad-Assen ganz genau auf die Reifen, als sich die besten Enduro-Fahrer der Welt in drei Klassen um die Siege duellierten. In der Jugend-Kategorie hieß er der Gewinner nach den beiden Wertungsläufen Luca Kropitsch. Es war der erste Erfolg eines Österreichers in der seit 2007 bestehenden SuperEnduro-Weltmeisterschaft.