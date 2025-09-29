CAS-Boss hört aus gesundheitlichen Gründen auf!

Kanadierin nimmt für Österreich Olympia ins Visier
Der Australier John Coates ist als Präsident des Internationalen Sportgerichtshofs CAS und dessen Aufsichtsrat ICAS aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten!
Nach einer sechsmonatigen Chemotherapie erlaube sein Gesundheitszustand derzeit keine internationalen Reisen, hieß es am Montag in einer CAS-Mitteilung.
Coates wurde 2010 zum dritten CAS-Präsidenten gewählt. In den Jahren 2015, 2019 und 2023 wurde er jeweils ohne Gegenkandidat in seinem Amt bestätigt.
Auf den 75-Jährigen folgt der bisherige ICAS-Vizepräsident Michael Lenard aus den USA, der bis zur nächsten Wahl – vermutlich im Mai 2027 – als Interimspräsident fungieren wird.
